“Mai successo in 420 anni”, Kate Middleton entra nella storia: sudditi sorpresi

Kate Middleton entra nella storia. La nuova Principessa del Galles ha raggiunto dei traguardi incredibili. Ecco cosa sta accadendo. Sudditi sorpresi. Una cosa del genere non accadeva da 420 anni.

La moglie del Principe William lascia il Regno Unito e il mondo a bocca aperta. È lei la reale che entra nella storia a testa alta. Cosa ha fatto? Una cosa del genere non si vedeva dall’epoca degli Stuart.

La Principessa del Galles sorprende il mondo

Da soli pochi mesi ha ottenuto il titolo di Principessa del Galles ma per tutti i sudditi del Regno Unito è già lei la Regina, almeno dei cuori: non c’è una persona al mondo che non ami Kate Middleton.

D’altronde, come potrebbe essere diversamente? Bellissima, dotata di un fascino indiscutibile, dolce, premurosa e materna anche con gli sconosciuti: non bastano aggettivi per descrivere le innumerevoli qualità di questa donna che da sola si è fatta strada e a testa alta, tra i ranghi dell’aristocrazia reale.

Chi è appassionato di gossip reali conoscerà sicuramente la storia di Kate che, come in una moderna favola d’amore, trova il principe azzurro, lo sposa e diventa principessa.

La storia d’amore fra Kate e William

William e Kate si conoscono all’Università. Entrambi studiavano al Saint Andrews College. Prima di frequentarsi hanno condiviso un appartamento studentesco, come due comunissimi universitari.

Poi Cupido scocca la freccia dell’amore e la borghese Kate si ritrova sulle prime pagine dei settimanali più importanti del mondo, additata come “la nuova principessa inglese”. Il resto è storia conosciuta: un matrimonio da favola che dura da ormai 12 anni, 3 figli e in un futuro non troppo lontano, anche una corona e un trono da condividere.

Eppure, più di William, futuro sovrano di Inghilterra, è da sempre Kate ad attirare l’attenzione dei mass media internazionali. Gli esperti di royal gossip non hanno dubbi: è lei la donna che già da tempo è entrata nella storia. Ciò che ha fatto Kate, non accadeva da ben 420 anni e cioè da quando si è conclusa la stirpe degli Stuart.

Kate Middleton entra nella storia

Ebbene sì, Kate Middleton è entrata nella storia. La moglie di William, oggi Principessa del Galles e domani Regina del Regno Unito, ha conquistato – e senza neanche troppi sforzi – il cuore non solo dei sudditi britannici ma di tutto il mondo.

Perché tutti sono concordi nell’affermare che Kate Middleton la storia inglese non solo l’ha cambiata ma la sta anche continuando a scrivere? La risposta è chiara: per via dei suoi numerosi progetti tutti portati a compimento.

Non fa chiacchere ma agisce concretamente Kate che, da quando è entrata nei ranghi dell’aristocrazia reale britannica, si è sempre distinta per la sua intelligenza e benevolenza.

Non si è mai risparmiata e ancora oggi è in prima linea a combattere per progetti sociali e umanitari in cui crede fermamente. La Middleton è forse l’unica reale a parlare con insistenza anche in varie conferenze internazionali, del tema delicatissimo della salute mentale.

Ha frequentato ospedali, ha offerto personalmente sostegno a donne con depressione post partum (lei stessa ha confermato di averne sofferto dopo la prima gravidanza).

Ancora, ha fatto visita a reparti pediatrici e di neonatologia partecipando a raccolte fondi per la sovvenzione di nuovi centri ed ospedali per garantire aiuto e soccorso anche a persone meno abbienti.

È in particolare sul tema della salute mentale che Kate riversa tutte le sue energie. Madrina della Anna Freud Center, solo qualche giorno fa, la Principessa ha fatto visita a questo ente di beneficenza.

Appuntamento annuale fisso quello di Kate con l’Anna Freud Center che tiene aggiornata la reale su nuovi studi scientifici condotti sul tema della fragilità mentale.

Kate è davvero la Principessa del popolo, proprio come lo fu Diana a suo tempo. Anche la Spencer si è sempre contraddistinta per il suo animo particolarmente sensibile. Ricorderete la lotta di Diana per combattere il fenomeno dell’emarginazione sociale dei malati di AIDS o le iniziative da lei personalmente finanziate per la rimozione delle mine antiuomo.

Kate sta seguendo il suo esempio. La nuova Principessa del Galles è attualmente madrina di 64 progetti, tutti selezionati personalmente da lei. È lei la patrona dell’associazione “Action for Children” che si occupa di fornire sostegno economico e morale a bambini disabili, abbandonati o maltrattati dalle famiglie.

Una delle associazioni più care alla Middleton è quella dell‘East Anglia Children’s Hospices (EACH) che offre aiuti umanitari a bimbi ricoverati in ospedale.

Nel 2019, Kate ha ereditato dalla Regina Elisabetta il patrocinio di “Family Action”, ente di beneficenza che si occupa di supportare economicamente e non solo, le famiglie più svantaggiate del Regno Unito.

Tanti gli impegni della Principessa ma tutti eseguiti con gioia e lealtà. Tutti gli obiettivi che Kate Middleton si prefigge, li raggiunge e anche in tempi brevi e con incredibili risultati.

Per tutte queste ragioni, Kate Middleton entra nella storia. Una cosa del genere non accadeva dalla fine della dinastia Stuart che si concluse con il regno della Regina Anna 420 anni fa.