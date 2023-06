L’affondo di Renzi alla segretaria del Pd: “Entusiasma gli ultrà ma perde pure le elezioni condominiali”

Renzi ha criticato aspramente l’operato della Schlei, che secondo lui è responsabile della sconfitta del PD alle elezioni comunali.

Matteo Renzi ha rilasciato una dichiarazione forte su Elly Schlein, sottolineando i suoi sforzi per vincere le primarie.

Renzi ha osservato che “storicamente coloro che rappresentano la sinistra massimalista tendono a dare energia a una fazione radicale, ma alla fine perdono non solo le elezioni principali ma anche quelle minori, come le elezioni condominiali”.

Quanto espresso dal presidente di Italia Viva è veramente forte, con la sua opinione in merito è oggetto ora di critiche.

L’affondo di Renzi alla Schlein

“L’idea che una combinazione di colori da sola possa salvare un Paese dai suoi problemi è un errore”.

Come ha ricordato il senatore in un’intervista a “Il Giornale”, la politica richiede talento e coraggio quando prende decisioni che hanno un impatto sulla nazione.

“Il petardo Schlein ha fatto dei progressi nell’area e guadagnato una certa trazione nei media, ma non è sufficiente. Un cambiamento significativo richiede un piano concreto per il miglioramento del paese. I media di sinistra alla fine dovranno affrontare la realtà della situazione, piuttosto che restare fedeli alla loro narrativa preferita”.

“Le persone che sono considerati pionieri della televisione spesso lasciano le rispettive aziende alla ricerca di migliori opportunità, che si tratti di una nuova impresa o di uno stipendio più alto”, ha dichiarato Renzi.

“L’alternativa alla Meloni in questo ruolo può sposare ideali riformisti oppure no. Per opporsi efficacemente alla premier, bisognerebbe scrutare le sue incoerenze piuttosto che denunciare ampiamente il fascismo”, ha affermato Renzi.

“Sarebbe vantaggioso per coloro che hanno recentemente lasciato la Rai con il pretesto di promuovere la democrazia, valutare anche se le loro nuove attività sono in linea con i valori dichiarati”.

Alla domanda sulle sue previsioni sulle azioni future, Renzi ha dichiarato di non farne più. Per quanto riguarda le prospettive politiche del Terzo Polo, ha chiarito che non ha avuto alcun conflitto con Calenda, come non lo ha mai avuto in passato.

Invece, mira a unirsi ad altri per formare Renew Europe in Italia, riconoscendo che la sfida del 2024 non è solo italiana ma europea.

Sebbene non faccia previsioni sulle azioni future, rimane concentrato sul panorama politico e si misura di conseguenza. Non si occupa di questioni al di là della politica e rimane indifferente nei loro confronti.

Le dichiarazioni della Schlein all’indomani della sconfitta alle comunali

Elly Schlein ha definito “una sconfitta netta” l’esito delle elezioni municipali per il centrosinistra. Il segretario del Pd riconosce che la destra ha ancora un vantaggio significativo, affermando che “lo slancio per la destra rimane forte e presente. Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile. Trasformare il centrosinistra in un movimento vittorioso richiede tempo“.

Schlein ha sottolineato che il successo non può essere raggiunto individualmente, affermando “è evidente che la vittoria non può essere raggiunta da soli” a conclusione della riunione del Segretariato Nazionale.

Elly Schlein ha sottolineato l’importanza di creare un campo alternativo credibile che possa competere con successo con la destra e garantire una vittoria.

“Tuttavia, il compito di costruire questo campo non è solo responsabilità del Partito Democratico. Mentre la situazione nelle città più grandi potrebbe non essere ideale, ci sono stati sviluppi più positivi nei comuni di medie dimensioni. Non deve essere considerata una consolazione che il Pd sia al primo posto nel voto di lista. Piuttosto, c’è un urgente bisogno di ricostruire un campo alternativo”.