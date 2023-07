Mai accendere il barbecue con l’alcol, ecco cosa potrebbe accadere se lo fai

Sapevi che non devi mai usare alcol per accendere il barbecue? E’ davvero pericoloso, ma scopriamo cosa può accedere se lo fai!

Sono in tanti ad usare l’alcol per accedere il barbecue, senza pensare alle conseguenze. Ma sai che può essere molto pericoloso gettare l’alcol nel barbecue per accenderlo?

Ogni anno nel nostro paese ci sono diversi feriti a causa di questo gesto, e in alcuni casi anche morti, una vera strage che può essere evitata semplicemente non usando questo prodotto. Scopriamo cosa potrebbe accadere se lo usi nel barbecue!

Mai usare alcol per accendere il barbecue

Spruzzare alcol denaturato direttamente dalla bottiglia per accendere il barbecue è l’errore più grande che si può fare e che può scatenare conseguenze inimmaginabili.

Chi ha già vissuto questa esperienza sa benissimo che i danni causati da questo gesto apparentemente innocuo possono essere disastrosi e non è raro che ci siano scappate anche delle vittime.

Ma cosa succede di preciso quando si getta alcol denaturato sul barbecue per accenderlo o per ravvivare la fiamma? Ecco alcune delle conseguenze più comuni che possono accadere!

Fiamma di ritorno ed esplosione

Una delle conseguenze più diffuse dopo aver gettato alcol sul barbecue è la fiamma di ritorno, pericolosa perché può finire sul corpo stesso della persona che ha in mano la bottiglia o sulle persone che in quell’istante si trovano vicinissime al barbecue.

Questa fiamma può anche generare un’esplosione, pericolosissima perché può causare ustioni molto gravi e richiedere l’intervento urgente di medici e sanitari. Il pericolo è quindi dietro l’angolo, perciò evita di gettare alcol sul barbecue e se non hai altro per accenderlo rimanda la grigliata!

Possono esserci fiammate improvvise

Anche se spruzzi a distanza l’alcol sul barbecue a fiamma già accesa possono esserci rischi di fiammate improvvise, quindi non sei al riparo dal pericolo. Le fiammate causate dall’alcol sul fuoco possono colpire anche se la bottiglia non è nelle tue mani.

Infatti, il fuoco può divampare sui capelli o sui capelli e causare danni ingenti sul corpo, con ustioni che non bisogna mai sottovalutare. Oltre che la profondità della ferita, conta anche l’estensione della pelle ustionata, l’area interessata dall’ustione e altri fattori importanti come lo stato di salute della persona.

L’alcol denaturato è dunque dannoso e a dirlo sono anche i medici che ricordano continuamente come questo prodotto non deve mai essere usato per accendere il fuoco del barbecue. Quindi, se devi organizzare una grigliata con gli amici o con chi vuoi tu, evita l’alcol denaturato e goditi la grigliata scegliendo un altro metodo per accedere il fuoco.

Opta per altre soluzioni per accendere il barbecue

Non avere mai premura di accendere un barbecue per fare la grigliata, perché tutto potrebbe finire male. Se pensi che con l’alcol perdi meno tempo per fare il fuoco, sappi che potresti pentirtene perché se le fiamme tornano indietro può capitare qualcosa di brutto.

Questa leggerezza può mettere in pericolo la vita delle persone che ami di più nella vita, per cui non farlo mai e non ascoltare coloro che ti consigliano di usare l’alcol denaturato per accendere velocemente il fuoco.

Anche nel sito dell’Istituto Superiore di Sanità trovi la raccomandazione sul non utilizzo dell’alcol sulle fiamme o per accendere il fuoco di camini e barbecue, perché si rischiano gravi ustioni. Gettare alcol dentro il barbecue è un errore banale e molto pericoloso, assolutamente da evitare.

Mai farsi prendere dall’euforia durante l’estate, quando capita spesso di fare le grigliate in giardino o in veranda, perché il ritorno di fiamma potrebbe causare l’esplosione della bottiglia e ustionare il corpo.

Questa pratica va bandita e vanno messe in atto altri metodi per accendere il fuoco nel barbecue, sicuri e decisamente non rischiosi per la salute. Fare attenzione è una priorità per la propria vita e per quella degli altri!