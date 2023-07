Qui era una dolcissima bambina, oggi è una delle donne più amate in Italia: chi?

Sai riconoscere la donna che oggi è una delle più amate nel nostro paese ma qui era invece una dolcissima bambina? Scopriamo chi è questa cantante che oggi è fra le più sexy in assoluto!

In questa foto era una bambina dolcissima e oggi è una delle cantanti italiane più affermate. E’ difficile riconoscere questa icona della musica in questa foto in cui era molto piccola e la trasformazione che ha fatto è davvero incredibile.

Tuttavia, se la guardi con attenzione, puoi accorgerti che il suo sguardo non è affatto cambiato, è rimasto quello di un tempo. Ma di chi stiamo parlando? Scopriamo chi è la celebre cantante della foto!

La dolcissima bambini oggi cantante è l’ex di Gigi D’Alessio

Salita alla ribalta con il celebre brano ‘Ragazza di periferia’, cantato quando era ancora una bambina, la cantante ha continuato a mietere successi uno dietro l’altro. Subito dopo è stata la volta di Doppiamente Fragili e Libera.

Ha iniziato la carriera ad appena 15 anni e ad oggi continua a godersi il successo e anche una splendida forma fisica. Di chi stiamo parlando? Ma naturalmente dell’ex di Gigi D’Alessio, la famosissima Anna Tatangelo, attualmente in tour.

Nonostante gli impegni, però, non ha perso l’occasione di vedersi col suo nuovo compagno per fare un bagno in Toscana. Terminata la storia con Gigi D’Alessio nel 2020, la Tatangelo per qualche tempo ha voluto stare da sola per guardarsi meglio dentro. Dopo qualche flirt senza importanza, pare che stia vivendo una vera storia d’amore.

Ad avvistarla a Forte dei Marmi è stato il settimanale, che l’ha sorpresa insieme al partner e al figlio.

Anna Tatangelo: la dolcissima bambini di un tempo è in tour estivo

La Tatangelo ha scelto la Toscana per trascorrere qualche giorno di relax insieme al figlio e al compagno e staccare la spina dagli impegni del tour estivo. Dopo aver chiuso definitivamente la storia con D’Alessio, a distanza di qualche anno ha fatto delle rivelazioni sulla sua storia con Gigi.

La cantante ha detto che loro due litigavano spesso e andavano a letto senza parlarsi. L’amore era finito e non c’era neanche la voglia di darsi la buonanotte. Pare che intorno a loro l’ambiente era diventato opprimente e che casa sua era diventata invivibile.

Non c’era più alcuna privacy e ha capito che non poteva continuare più quella vita. Adesso la Tatangelo sta cercando di dare una svolta alla sua vita sentimentale e pare che la storia con Narducci vada a gonfie vele. In questi ultimi anni la cantante ha lasciato perdere le voci di gossip che si sono rincorse su di lei e ad oggi non fa più caso a quello che dicono i media.

Semplicemente, non le importa nulla di cosa dicono gli altri, soprattutto ora che ha capito che la storia sta diventando seria. Anna ha già presentato Mattia alla madre Silvia mentre erano in riva al mare. La donna ha girato un video mentre i due innamorati erano seduti a tavola!

Chi è Mattia Narducci

Mattia Narducci, il nuovo compagno di Anna Tatangelo, vanta alla spalle diverse pubblicità per griffe internazionali della moda come Armani, Dolce & Gabbana, Guess, che lo hanno voluto come testimonial. A separare Anna da Mattia sono 10 anni, lei ne ha 36 e lui ne ha 26.

Ma pare che a far sentire bene la cantante siano proprio questi dieci anni di differenza, lei infatti ha ammesso di sentirsi appagata e amata. I due pare godano di un’ottima intesa e lo si può notare da alcuni scatti postati durante una vacanza a Ibiza.

Le attenzioni di Mattia nei confronti di Anna sono quelle di un uomo innamorato che fa sentire la sua donna una regina. Anche mentre è in giro per lavoro, Mattia le invia mazzi di rose o peluche per farle sapere che la pensa sempre. Insomma, la coppia sta vivendo una splendida storia d’amore!