Come sgrassare facilmente la griglia del barbecue: usa questo ingrediente naturale

Come sgrassare facilmente la griglia del barbecue? Abbiamo il rimedio che la farà tornare come nuova. Ti serve solo questo ingrediente naturale per lucidarla!

Stanca di vedere la griglia del barbecue sempre sporca e incrostata nonostante i tanti prodotti acquistati per pulirla? Un ingrediente naturale risolverà il tuo problema. Ecco come sgrassarla velocemente e a costo zero.

Come sgrassare facilmente la griglia del barbecue

Il periodo delle grigliate sta per cominciare. Con le belle giornate in arrivo, chi non vorrebbe concedersi una grigliata con gli amici in una calda sera d’estate?

È divertente accendere il barbecue e godersi del buon cibo cucinato in questo modo alternativo. Eppure c’è qualcosa che finisce per rendere spiacevole le nostre grigliate: il momento della pulizia.

Condimenti e residui di cibo, a contatto con il calore, finiscono per sporcare la griglia del barbecue che risulta poi impossibile da pulire. Hai provato davvero ogni prodotto per farla tornare come nuova ma senza successo?

Non preoccuparti! Con questo ingrediente naturale risolverai il tuo problema. Ti stiamo per svelare un segreto che ti permetterà di far tornare perfettamente pulita e sgrassata la griglia del tuo barbecue. Non hai bisogno necessariamente di acquistare prodotti nocivi. Con questo ingrediente la pulizia è garantita.

L’ingrediente naturale per una pulizia perfetta

Se hai provato ogni rimedio per sgrassare la griglia del barbecue o acquistato anche costosissimi prodotti che promettono di farla tornare come nuova ma senza ottenere alcun risultato, eccoci pronti a condividere con te un segreto che risolverà il tuo problema.

Se vuoi sapere come sgrassare facilmente la griglia del barbecue continua questa lettura. Stiamo per svelarti la tecnica che ti consentirà di pulire alla perfezione la tua griglia ma soprattutto velocemente e a un costo davvero irrisorio.

Ma qual è questo ingrediente magico in grado di garantire una profonda e accurata pulizia? Stiamo parlando del sale grosso. Sicuramente è presente anche nella tua cucina. Lo avrai in dispensa pronto da utilizzare quando devi salare l’acqua o per realizzare alcune delle tue pietanze preferite.

La soluzione che devi preparare è facilissima. Devi versare 40 grammi di sale grosso in 200 ml di aceto bianco. Se mescoli per qualche secondo vedrai che si verrà a creare una miscela pastosa.

Proprio con questa dovrai pulire la griglia del tuo barbecue. Lascia che il prodotto agisca per 15 minuti e poi con una vecchia spugna inizia a strofinare: lo sporco verrà via immediatamente. Risciacqua la griglia con acqua pulita e asciugala tamponando l’acqua in eccesso: tornerà a brillare!

Il sale grosso è un ingrediente che non dovrebbe mai mancare nella tua casa. Esso ha naturali proprietà pulenti che si accentuano se combinato con l’aceto che a sua volta è un naturale sbiancante e disinfettante.

Puoi utilizzare il sale grosso anche per pulire i pavimenti (no quelli in marmo) o per smacchiare e profumare il bucato. Può tornarti utile anche per deumidificare un ambiente e per combattere la muffa. Insomma, è incredibile!

Se lo utilizzi con l’aceto, puoi invece creare una soluzione super potente per sgrassare facilmente la griglia del tuo barbecue. Vogliamo però elencarti anche altri ingredienti naturali con cui puoi pulire la griglia.

Conosci il sapone nero? È un ingrediente naturale e ampiamente utilizzato anche per la cura della pelle dato che ha un’azione esfoliante ed è in grado di rimuovere le cellule morte.

Se ne versi 3 cucchiai in 500 ml di acqua e aggiungi anche 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio, creerai una pasta in grado di eliminare anche lo sporco più ostinato. Ricopri la tua griglia con questa miscela e lascia che agisca per 24 ore. Poi, sciacqua bene e asciuga con un panno in microfibra: sembrerà una griglia nuova!

Non possiamo non menzionare nella lista degli ingredienti più potenti per le pulizie domestiche, il bicarbonato di sodio. Anch’esso è perfetto per sgrassare facilmente la griglia del barbecue.

Ti basta versare 2 cucchiai in 500 ml di acqua, mescolare la soluzione e applicare la crema che si forma sulla griglia. Lascia agire il prodotto per 20 minuti e con una spugnetta e un vecchio spazzolino inizia a pulire. Dopo pochi minuti assisterai al miracolo: addio a macchie e incrostazioni. La tua griglia tornerà come nuova.

Anche il bicarbonato come gli altri ingredienti che ti abbiamo menzionato, è facilmente reperibile e soprattutto molto economico. Esso è perfetto per disinfettare stoviglie, eliminare la ruggine dagli oggetti e per pulire l’argento annerito. Sai che puoi versarne 1 cucchiaio anche in lavatrice, nella vaschetta dei detersivi? Renderà i tuoi panni bianchi, profumati e disinfettati.

Ora che hai appreso come sgrassare facilmente la griglia del barbecue, organizzare feste con gli amici non sarà più un problema. Con gli ingredienti naturali che hai già a casa, la fase della pulizia sarà rapida ed economica!