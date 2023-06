Maglietta rimpicciolita, il trucco dei sarti per renderla più grande in un secondo

La maglietta rimpicciolita non si può più usare? Con questo trucco dei sarti sarà di nuovo possibile indossarla.

Succede spesso e volentieri che i metodi di lavaggio o tempo non siano gentili con alcuni capi di abbigliamento. Quando si ha tra le mani una maglietta rimpicciolita, la prima cosa che viene in mente è quella di buttarla via. Eppure grazie ai sarti si può mettere in pratica un metodo che in pochissimi conoscono: proviamo a capire insieme di che cosa si tratta?

Quali sono le cause di un capo rimpicciolito?

I capi di abbigliamento appena comprati sono perfetti, ma cosa succede davanti ad una maglietta rimpicciolita o un pantalone strettissimo dopo una serie di lavaggi? È quello il problema principale, infatti sono gli errori di lavaggio e asciugatura che portano a questo risultato finale.

Se il capo non viene lavato come indicato sull’etichetta, si rischia di tirarlo fuori dalla lavatrice piccolo e duro. Stesso discorso per l’asciugatrice, che tende a rimpicciolire i capi se non si seguono le indicazioni date in etichetta o di uso generale.

Non bisogna mai buttare via nulla, o si regala oppure si applicano dei metodi essenziali a portata di mano per poter raggiungere l’obiettivo. I sarti hanno voluto svelare un piccolo trucco da mettere subito in pratica per ritrovare la giusta grandezza della maglietta o di un capo da indossare.

Maglietta rimpicciolita: il trucco dei sarti per ingrandirla

La maglietta si è rimpicciolita e, a prescindere dalle cause, bisogna trovare subito un metodo per riportarla alla sua grandezza naturale. Grazie agli esperti del settore si può applicare un piccolo trucco, lavorando direttamente sulle fibre per un risultato finale perfetto.

Il prodotto da usare è il balsamo per capelli e dell’acqua tiepida, lasciando il capo immerso in questa soluzione per qualche minuto. Nel dettaglio:

Versare in una bacinella dell’acqua calda ;

; Versare del balsamo per i capelli;

Prendere la maglietta e immergerla all’interno della soluzione per circa 5 minuti;

Prendere il capo allungandolo, lavorando sulle trame e ingrandirlo.

In pochi minuti la maglietta è tornata della sua grandezza naturale.

Il balsamo in questo caso è ideale, qualsiasi sia il materiale di composizione. Lo stesso metodo si applica anche sui vestiti o sui costumi troppo piccoli da indossare: grazie alla formulazione il capo troverà nuovamente la sua grandezza naturale, senza dover buttare via nulla.

Cosa succede se si lascia il capo più di cinque minuti a bagno? Nulla, diventerà solo più morbido e profumato. E la quantità di balsamo da usare? Un misurino piccolo di ammorbidente, cercando di non abbondare risciacquando bene il capo a seguito di questa operazione.

In ogni caso, leggere l’etichetta della maglietta e procedere con cautela. I consigli di cui sopra sono di alcuni esperti del settore, in applicazione sulle magliette classiche di cotone.