Maestra d’asilo lascia questo cartello all’ingresso dell’asilo: genitori spiazzati

Curiosa questa storia che vi stiamo per raccontare e che siamo sicuri vi indurrà alla riflessione. Ecco cosa è successo in una scuola dell’infanzia: una maestra d’asilo lascia questo cartello all’ingresso. Cosa c’è scritto? Scopriamolo.

Maestra d’asilo lascia questo cartello all’ingresso

Camminando per strada, tra le vie strette di case e negozi, capita di frequente di imbattersi in alcuni cartelli su cui sono esposti avvisi o messaggi curiosi. Oggi vogliamo parlare di quello affisso da una maestra dell’asilo, all’ingresso di una scuola dell’infanzia. Siamo sicuri che le sue parole, nero su bianco, faranno riflettere anche voi.

Le scuole sono il luogo perfetto in cui è possibile non solo formarsi culturalmente ma anche quello idoneo a modellare il carattere attraverso la socializzazione, fondamentale quest’ultima soprattutto quando si è più piccini.

Chi ha figli piccoli è consapevole di che risorsa preziosa siano gli asili, posti sicuri in cui i genitori affidano alle abili mani di insegnanti competenti, i loro gioielli più preziosi per qualche ora.

Se è vero che spesso intrattenere i più piccoli è complicato e riportare l’ordine in una classe non è possibile se non attraverso la messa in pratica di alcune tecniche, per esempio i classici rimproveri a fin di bene, talvolta è avere a che fare con i genitori la cosa più difficile. Ecco come ha affrontato una spinosa situazione una coraggiosa maestra d’asilo.

Il contenuto del messaggio lascia sbigottiti i genitori

Insegnare non è solo un mestiere ma anche una virtù. Aiutare i più giovani ad approcciare al mondo della formazione, dell’istruzione e anche della vita è un compito arduo.

Lo sa bene questa giovane insegnante che, stanca del comportamento di alcuni genitori, ha deciso di sorprenderli con un messaggio eloquente. Ecco il cartello che la maestra d’asilo ha affisso all’ingresso della scuola:

La maestra ha così rimproverato i genitori che ormai, catturati dalla quotidianità frenetica e dagli impegni lavorativi, non dedicano più tempo di qualità ai loro figli. Il suo messaggio è un monito per tutti quegli adulti che ignorano i figli, i loro pianti e le loro richieste di attenzione, preferendo il cellulare. Questa la traduzione delle parole scritte sul foglio:

“Stai prendendo tuo figlio. Metti via il tuo cellulare. Il tuo bambino è felice di vederti ma tu sei contento di vedere il tuo bambino? … Abbiamo sentito i bambini dire ‘mamma, mamma, mamma’ e i loro genitori dare più attenzione ai cellulari che ai figli. Metti via il tuo cellulare”.

Il messaggio di questa maestra coraggiosa che insegna in una scuola del Texas, è stato pubblicato sui social. Il cartello affisso alla porta d’ingresso dell’asilo è stato senza dubbio un insegnamento di cui fare tesoro.

I genitori credono di avere a disposizione tempo illimitato da trascorrere con i figli, preferendo spesso impiegarlo al cellulare piuttosto che a giocare con loro. Ma purtroppo non è così.

Ancora una volta un cartello, serio e intelligente, ha sortito, ci si augura un effetto positivo. In effetti, come hanno scritto anche numerosi internauti che si sono imbattuti in questa foto, alcune volte è necessario riportare alla realtà anche gli adulti e quale modo migliore di farlo se non attraverso un messaggio del genere?