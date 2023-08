Con questa mossa brilla e profuma tutto per 15 giorni: con risultati immediati

Avere una casa pulita e profumata è il sogno di tutti noi e molto spesso ricorriamo a dei metodi industriali, ma ci sono moltissimi modi naturali molto più efficaci.

La casa rappresenta il nostro nido, il posto sicuro in cui sentirci protetti in compagnia della propria famiglia o anche da soli. Uno degli obiettivi principali è quello di mantenere questo nido ben curato, in ordine e soprattutto profumato. Infatti, avere una casa che profuma di buono è uno degli obiettivi della maggior parte di noi. Vediamo oggi un rimedio molto interessante.

Profumare la casa per 15 giorni? Ecco un sistema

Come abbiamo appena detto, avere la casa profumata è il sogno di ognuno di noi anche perché quando rientriamo da lavoro o dalle commissioni se troviamo tutto in ordine e pulito è una grande soddisfazione. Tuttavia, non è facile trovare i prodotti giusti per questo anche se l’industria moderna ne offre davvero molti.

Infatti, sarà sufficiente recarsi al supermercato e posizionarsi dinnanzi agli scaffali e scegliere quello che conviene di più a livello economico, quello che ci ispira di marca e quello che ci piace di più come profumazione. Quante volte però è capitato di arrivare a casa e rimanere delusi da quello che otteniamo?

Magari abbiamo preso anche il prodotto più caro e di marca, ma alla fine non profuma e non pulisce come noi vorremmo. Questo capita molto spesso, ma non ci rendiamo conto che alcuni prodotti naturali e meno costosi si ottengono risultati decisamente migliori. Un esempio? Abbiamo per voi un rimedio molto interessante per profumare soprattutto il bagno e questo risultato lo otteniamo per ben 15 giorni.

Come fare per profumare la casa per 15 giorni

La maggior parte delle persone lo ha ormai capito: comprare prodotti per la casa costosi e di marca non garantisce sempre il risultato sperato. Ecco perché molto spesso è utile affidarsi a dei materiali naturali. In questo articolo vedremo come profumare la casa per ben 15 giorni con pochi ingredienti.

Innanzitutto, ci servirà una saponetta del profumo che più ci piace, una grattugia, del bicarbonato di sodio, del comune sale grosso da cucina, un contenitore pulito, una scodellina e un cucchiaino e una mascherina che fino ad ora abbiamo utilizzato per il periodo della pandemia. Iniziamo con il procedimento.

Grattugiamo almeno la metà della saponetta con l’aiuto della grattugia e lo mettiamo nella scodellina. Aggiungiamo due cucchiaini di bicarbonato di sodio e un cucchiaio grande di sale grosso da cucina. Una volta unito il tutto mescoliamo molto bene affinché tutti gli ingredienti si mescolino.

Questo composto sarà utile per eliminare non solo gli odori, ma anche lo sporco, le incrostazioni e le muffe. Formiamo delle palline e le adagiamo nel contenitore pulito e ricordate che tale procedimento è molto facile e tutti lo potranno fare con poco sforzo e soprattutto con pochi soldi. Chiudiamo il contenitore e conserveremo le palline in un posto buio e asciutto.

Metodo infallibile per profumare la casa

Le palline che abbiamo appena ricreato sono conservate nel contenitore e quando decideremo di utilizzarle, se non verranno prese tutte, dovranno essere conservate nella stessa modalità. A questo punto prendiamo la mascherina facciale e tagliamo un’estremità. Salviamo l’elastico perché ci servirà dopo.

Apriamo quindi la mascherina e all’interno ci mettiamo una o due palline del composto ottenuto prima dal sapone, dal bicarbonato e dal sale. Con l’elastico salvato chiudiamo l’estremità con un nodo molto stretto. Andiamo così in bagno e apriamo la cassetta del wc, dove si trova l’acqua per intenderci, ed immergiamo la mascherina nell’acqua.

Attenzione, dovremo riuscire a fissare il tutto in una parte comoda e sicura. Se attendiamo solo qualche minuto noteremo già come l’acqua della vaschetta cambia aspetto e questo è grazie al sapone e al bicarbonato. Quando andremo a tirare l’acqua, tale composto agirà non solo a livello di profumo, ma anche di pulizia della tazza.

Noterete quindi come scompariranno i cattivi odori, le incrostazioni che si formano solitamente sotto il bordo e soprattutto anche il calcare non sarà più presente. Chiaramente, questo sistema non andrà a sostituire la pulizia quotidiana del nostro bagno ma ci aiuterà nell’impresa. Inoltre, il profumo non lo sentiremo solo in bagno ma in tutta la casa.