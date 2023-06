Possono tirare un sospiro di sollievo i tantissimi fan di Madonna. La cantante statunitense, di chiara origine italiana, è stata infatti dimessa dall’ospedale in cui era ricoverata da sabato in terapia intensiva per un’infezione batterica, hanno detto dalla Cnn che ha citato una fonte vicina alla popstar spiegando che “si stente meglio”, e infatti è stata trasportata nella sua casa di New York con un’ambulanza privata.