Come cambierà il calciomercato dell’Inter dopo l’addio di Brozovic

La trattativa che porterà Marcelo Brozovic in Arabia Saudita e in particolare all’Al-Nassr si è finalmente sbloccata, accontentando di fatto tutte le parti in causa. Il calciatore croato diventerà nelle prossime ore un nuovo centrocampista del club che ha acquistato anche Cristiano Ronaldo e che ha deciso di accontentare in tutto e per tutto le condizioni richieste dall’ormai ex nerazzurro. La trattativa era in piedi da settimane, ma si era arenata di fronte alla volontà del calciatore prima che l’ingaggio per l’ex Dinamo Zagabria salisse vertiginosamente. A questo punto, si sblocca anche il calciomercato dell’Inter, pronta a reinvestire la cifra incassata su una nuova mezzala con Davide Frattesi che resta in pole position per rinforzare il centrocampo. Sono giorni importanti anche per l’addio di André Onana finito nel mirino del Manchester United.

È tempo di fare le valigie, prendere l’aereo e di mettersi alle spalle il passato per Marcelo Brozovic. Dopo un lungo tira e molla e tanti ribaltoni di fronte, il regista si è deciso a cedere alla corte dell’Al-Nassr che ha fatto tutto il possibile per convincere il calciatore ad accettare l’offerta, nonostante le tante titubanze del ragazzo. In primis per il forte pressing del Barcellona che attraeva il calciatore per il progetto tecnico di Xavi che sembrava particolarmente adatto alle caratteristiche del ragazzo e con la prospettiva di essere protagonista anche in Champions League. Un trasferimento che sarebbe stato lontano dal concretizzarsi per i fondi che i blaugrana hanno a disposizione, anche se il gradimento era concreto. L’Inter effettua, quindi, la prima cessione veramente importante del suo calciomercato e, a questo punto, può tentare di concretizzare l’affare Frattesi con il Sassuolo.

Si conclude con la fumata bianca la trattativa per Brozovic all’Al-Nassr: tutti i dettagli e come sarà il futuro

Brozovic, dopo tanti anni in Serie A e rigorosamente con la maglia dell’Inter è pronto a cambiare maglia e a trasferirsi in Arabia Saudita. Questo è il dato di fatto che ci consegna la giornata di oggi, dopo una trattativa interminabile e in cui i due club erano d’accordo da tempo. Accordo che, invece, mancava tra il calciatore e la sua prossima società, prima che quest’ultima decidesse di effettuare un pressing serrato, ma fruttuoso, per conclude l’acquisto. Mettendo anche sul piatto un’ingente somma di denaro e accontentando in tutto e per tutto il ragazzo.

Se ripercorriamo ciò che ci ha portato fin qui dobbiamo andare indietro addirittura fino alla scorsa stagione. Brozovic era il perno assoluto del centrocampo dell’Inter, colui che Antonio Conte prima e Simone Inzaghi poi hanno posto al centro del gioco e del suo ordine. A lui erano affidati i compiti di dare il via all’azione, di smistare la sfera e, infine, di concretizzarla con assist decisivi e qualche gol pesante messa a segno. Del mediano più epico della Serie A non si poteva fare a meno in nessun caso, anche perché quando mancava lui i problemi iniziavano a fioccare e i risultati a calare. Sono addetti gli addetti ai lavori che in quel periodo parlavano di dipendenza dall’ex Dinamo Zagabria, senza cui l’Inter assumeva tutto un altro volto e un’altra pericolosità. Per questo, la dirigenza guidata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ha specificato di non avere alcuna intenzione di lasciarselo sfuggire e l’aveva anche blindato con un rinnovo di contratto che la diceva lunga sulle ambizioni a venire e sul progetto che l’Inter aveva tutta l’intenzione di impostare.

L’ultima stagione, però, quella appena conclusa e che ha condotto la Beneamata a vincere due trofei e a giocarsi la finale di Champions League, ha mostrato un volto diverso delle cose. Sul campo si è iniziata a notare una certa incompatibilità tattica con Hakan Calhanoglu e nei periodi di assenza del croato per infortunio, il turco ha dimostrato di essere più portato a giocare lì nel mezzo e al suo posto, anziché da mezzala al suo fianco. In più, alle sue spalle ha iniziato a crescere notevolmente quel Kristjan Asllani che è un talento cristallino e pronto a sbocciare agli occhi di tutto il calcio europeo.

In più, l’Inter ha provato un certo fastidio per la maniera in cui Brozovic ha gestito i suoi infortuni, privando Inzaghi di un punto di riferimento essenziale per buona parte dell’anno. Tutti questi fattori, nonostante il croato sia rimasto un leader assoluto dello spogliatoio e ben voluto da tutti i compagni, hanno portato a uno scollamento sull’incedibilità del calciatore che ha iniziato a vacillare notevolmente. A giugno ormai era chiaro a tutti che Epic Brozo fosse il vero sacrificabile del centrocampo dell’Inter, anche perché di toccare Nicolò Barella, suo grande amico, nessuno aveva voglia, anche a fronte delle altissime offerte in cantiere da parte delle big inglesi e in particolare del Newcastle.

Il resto è cronaca degli ultimi giorni e ha visto andare in scena un duello piuttosto serrato tra Al-Nassr e Barcellona, in cui i sauditi sono stati molto più determinati e convinti di chiudere l’operazione. L’Inter è stata accontentata dalle cifre in ballo, visto che la sua richiesta è sempre stata attorno ai 25 milioni per un calciatore over 30 e alla fine ne entreranno in cassa 23. I problemi, quindi, nell’ultima settimana sono arrivati soprattutto dal calciatore, mai realmente convinto di accettare la ricca offerta del club di Cristiano Ronaldo che comunque ha subito messo sul piatto 20 milioni netti a stagione e un contratto triennale. Sembrava bastasse, anche perché di fatto era un aumento enorme rispetto alle cifre percepite dall’Inter e che avrebbe percepito al Barcellona, fermo a massimo 7 e che mai è realmente andato oltre un forte interesse.

Fatto sta che il regista ha iniziato a temporeggiare, ha specificato di non avere fretta per decidere il suo futuro e ha utilizzato i social per aggiornare e prendere in giro tutti. Il croato ha alternato post e storie che lasciavano presagire l’addio vicinissimo all’Inter, su tutti quello in cui svuotava l’armadietto insieme al figlio Rafi, a commenti in cui provocava e scherzava. Il più significativo è quello in cui ha risposto a un commento sottolineando che, sì, avrebbe chiesto addirittura 50 milioni per lasciare il calcio europeo e sposare la causa saudita. Non sono mancati neppure i soliti siparietti con Barella, i vari “Dove sei Bare? E ora che si fa?”. E anche, nelle ultime ore, un post in cui professava con i soliti due pallini blu e neri tutto l’amore che l’ha legato all’Inter negli ultimi due anni.

Proprio quando di fatto la trattativa sembrava bloccata e pareva chiaro che l’intenzione di Brozovic fosse glissare e attendere che il Barcellona scendesse in campo, anche se con cifre più basse per lui e per l’Inter, ecco che l’Al-Nassr è riuscito a far quadrare le cose. Il club sauditi è rimasto a Milano e ha spinto con forza ancora maggiore, non arrendendosi a un rifiuto che poteva far imbestialire molti. No, in questo caso ha solo portato i sauditi a chiedere più volte un incontro con il calciatore e il suo entourage. Era il modo di illustrare il progetto complessivo in tutti i suoi dettagli per attrarre il campione nerazzurro, ma anche l’occasione per cedere alle pretese del ragazzo. Il ragazzo alla fine ha accettato, come annunciato dal giornalista Fabrizio Romano, una proposta mostruosa da 100 milioni di euro netti totali in tre anni, molti di più rispetto ai 20 a stagione di cui si parlava all’inizio. Non cambiano, invece, le condizioni che avrà l’Inter che quelle dovevano essere e sono rimaste tali, visto che l’accordo c’era da tempo.

More on Marcelo Brozović. He has not signed anything yet but talks with Al Nassr are still ongoing… and concrete. Saudi side, waiting for green light 🟡🔵🇸🇦 #transfers Barça, never close as they’ve been very honest — they like Brozović but can’t match €23m deal bid as of now. pic.twitter.com/o1XffKYxuD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

EXCLUSIVE: Marcelo Brozović says yes to Al Nassr proposal, here we go! Verbal agreement reached, waiting to sign all the contracts. 🚨🟡🔵🇸🇦 #AlNassr Understand he will undergo medical tests on Friday and then final check to the contracts. Deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/AGgQZRrcIl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

Barça president Laporta: “Brozović has an offer from the Saudi League and we will not enter to compete with that”, told @OnzeTv3. ⛔️🇭🇷 #FCB pic.twitter.com/EzqXCVuHiJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

Barça president Laporta confirms that Brozović won’t join the club 🔵🔴 #FCB “Brozović, Zubimendi and Kimmich are too expensive — these deals are not happening due to the financial package required”, told @OnzeTv3. pic.twitter.com/3sUFvStyG7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

More than Brozović accepting… it’s Al Nassr that accepted all conditions that Marcelo Brozović required to join them. 🟡🔵🇸🇦 #AlNassr Inter will get €23m fee, Brozović will get €100m total package in terms of salary and signing fee — in three years, valid until June 2026. pic.twitter.com/ea7MEaveNp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

In ogni caso, con i 23 milioni incassati e quelli di ingaggio risparmiati, i nerazzurri sembrano avere ben chiare le idee su come reinvestire. In prima fila c’è il nome più corteggiato del giugno italiano, quel Davide Frattesi da molti sottovalutato negli anni precedenti e che invece ha dimostrato di avere ampi margini di crescita, di saper andare spesso in gol e di avere una grinta e un tempo di inserimento che non sono affatto facili da trovare. Doti rarissime nel calcio moderno e che il Sassuolo vuole farsi pagare bene. La richiesta dei neroverdi ora è arrivata addirittura a 40 milioni di euro, veramente tanti, ma giustificati da un mercato che ora non vede solo l’Inter interessata ad acquistare le sue prestazioni, ma anche Juventus, Roma e soprattutto Milan.

Dopo aver ceduto Sandro Tonali alla cifra altissima di 80 milioni di euro con direzione Newcastle, i rossoneri hanno le finanze per attrarre il calciatore, ma alla prova dei fatti stanno dirigendo le loro attenzioni su altri obiettivi, in primis su Loftus-Cheek che piaceva da tempo e che può completare mediana e trequarti rossonera, in base a quello che servirà a Stefano Pioli. Con tutte queste squadre sullo sfondo, anche se con esigenze diverse, l’Inter deve muoversi a concretizzare l’affare e, infatti, ha tutta l’intenzione di accorciare i tempi per fare sì di blindare l’operazione. Già domani Brozovic dovrebbe effettuare le visite mediche con il suo nuovo club e l’Inter ha un incontro fissato con il Sassuolo proprio per parlare di Frattesi. I nerazzurri potrebbero avanzare la proposta giusta per far crollare il muro del Sassuolo e il suo tentativo d’asta.

Il calciatore d’altronde già da qualche settimana ha fatto intendere di voler restare in Italia e di non trasferirsi in Inghilterra, almeno per il momento, ma soprattutto di preferire giocare in un sistema di centrocampo a tre, da mezzala pura, a destra o a sinistra. Tanto da precisare che si adatterebbe al meglio anche alla convivenza con Barella. La scelta è fatta, ma poi fino al momento della concretizzazione dell’affare non si può gridare alla vittoria, anzi. L’Inter ha in mente di inserire nella trattativa quel Samuele Mulattieri che ha fatto tanto bene nel campionato di Serie B e si adatta bene alle caratteristiche richieste da Alessio Dionisi. Tanto è vero che il Sassuolo ha deciso di trattarlo a prescindere e in via preferenziale anche rispetto al destino di Frattesi. Alla fine la sensazione è che la fumata bianca arriverà, anche se non è detto che succederà già in questo fine settimana.

Inter are now planning to re-invest all the money they got from Brozović deal on Davide Frattesi. He’s the top target for the midfield. 🚨⚫️🔵 #Inter Club still cautious waiting for all the documents to be signed after medical tests on Friday… then, official bid to Sassuolo. pic.twitter.com/vv2PNeXSrP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

In ogni caso, non è l’unico profilo su cui l’Inter ha messo gli occhi e per cui i nerazzurri sono pronti ad affondare il colpo, soprattutto nel caso in cui alla fine dovessero vincerla altri la corsa al centrocampista neroverde. In questo momento, resta fredda la pista che porta a Sergej Milinkovic-Savic, ma non è un nome che si può escludere a prescindere. Stiamo parlando, infatti, di un calciatore tra i migliori dell’intero campionato per qualità e potenza fisica, uno dei migliori centrocampisti che abbiamo vissuto nell’ultimo decennio nel nostro campionato e che diverse volte ha vinto anche questo titolo. Simone Inzaghi è pronto a spingere per averlo a disposizione anche all’Inter e pensa che sia probabilmente il profilo ideale per completare la mediana che è già arrivata in finale di Champions League. È vero anche che la società, a questo punto, sembra poco incline ad accontentarlo, soprattutto perché preferirebbe investire su un profilo più giovane e futuribile.

È chiaro, però, che il Sergente, come lo chiamano a Roma, ha dalla sua il grande vantaggio di essere l’unico centrocampista estremamente fisico e in grado di portare centimetri utili nelle palle aeree, sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Questo potrebbe rappresentare un pro non indifferente, ma ci sono anche dei contro. L’età, come vi abbiamo detto, dato che l’investimento da effettuare per il serbo non sarebbe poi recuperato e anche le richieste di Claudio Lotito che ora sono scese a circa 35 milioni per il cartellino, ma restano comunque alte.

Negli ultimi giorni, in realtà, è sbucata anche una nuova pista per il centrocampo dell’Inter ed è quella che porta a Yunus Musah. Si tratta di un giovanissimo centrocampista che compirà 21 anni il prossimo novembre e che ha già mostrato grandi qualità nell’ultima stagione con la maglia del Valencia. Abbina, infatti, grandi capacità di corsa a una fisicità che gli permette di recuperare presto il pallone e poi di offendere palla al piede. Insomma, per intenderci, si tratta di una sorta di piccolo Franck Kessie da svezzare nel campionato italiano, ma anche con grandi margini di miglioramento. La valutazione che ne fa attualmente il club spagnolo è attorno ai 20 milioni di euro, non tantissimo rispetto alle cifre che potrebbe arrivare a valere il mediano. È chiaro, però, che anche in questo caso i dubbi e gli ostacoli non mancano. Stiamo parlando, infatti, di un calciatore diverso da Frattesi e che si sposerebbe un po’ peggio con gli altri interpreti del centrocampo dell’Inter e lo stesso vale se lo paragoniamo a Milinkovic-Savic. Bisognerebbe lavorarci, farlo crescere, ma dovendo sostituire una certezza come Brozovic non è proprio l’ideale. Poi, ci sarebbe ancora da battagliare con il Milan per portare a casa il suo cartellino: Musah piace tanto anche ai rossoneri che hanno preso contatti con il club spagnolo e sono destinati a portare avanti l’affare, qualora lo volessero davvero. Intanto, hanno preso informazioni sul suo profilo e fatto i primi passi con società e calciatore, il che li porta già in una posizione di vantaggio rispetto alla Beneamata.

Insomma, ora la sensazione è che un centrocampista l’Inter lo farà e anche in tempi piuttosto brevi, con Frattesi che resta in assoluta pole position per occupare lo spazio lasciato vuoto da Brozovic, almeno per quanto riguarda le pedine del centrocampo. Non si può comunque sottovalutare un addio che cambierà tanto negli equilibri della squadra e che, a modo suo, ha scritto la storia del club per il valore che ha dimostrato dal punto di vista tecnico e per la capacità di incidere nei successi collettivi con grandi azioni individuali. Lo stesso vale per la Croazia, nazionale di cui è un perno assoluto al fianco di Luka Modric e Ivan Rakitic, entrando nella storia del suo popolo. Anche per i tifosi che hanno imparato ad amarlo dopo un paio di anni di adattamento e che ora non si sarebbero voluti privare delle sue qualità. Ma il calciomercato funziona così e in un’epoca in cui molti pensano a fare i conti in tasca alle società e a fare da direttore sportivo, altrettanti se ne stanno facendo una ragione. Magari è triste, come accettare un’offerta solo perché spropositata sotto il profilo economico, ma dobbiamo abituarci anche a questo.

Non a caso, il nome del centrocampista croato è stato in tendenza su Twitter negli ultimi giorni praticamente in maniera stabile e non ha nascosto l’animo dei tifosi dell’Inter rispetto alla prospettiva d’addio del principale regista della squadra, come potete vedere di seguito.

