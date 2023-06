Madonna è stata diversi giorni in terapia intensiva e i problemi di salute l’hanno costretta a posticipare il tour mondiale.

La notizia ha scioccato i tanti fan della pop star e stando a quanto ha riferito la rivista Variety, la cantante avrebbe avuto una forte infezione batterica ma a rassicurare sono arrivate le parole del manager che ha detto che l’artista sta recuperando le forze ed è fuori pericolo.

Preoccupazione per Madonna, l’artista ha problemi di salute

È arrivata in queste ore una notizia che sta preoccupando i tanti fan di Madonna, l’artista planetaria che ovunque vada registra sempre il tutto esaurito mesi prima delle sue esibizioni. Purtroppo, il suo tour mondiale è stato rimandato ed è stata lei stessa a prendere questa decisione per problemi di salute importanti che ne hanno comportato il ricovero per giorni in terapia intensiva.

Madonna ha sviluppato un’infezione batterica molto severa, a riportare la notizia è stata la rivista di gossip Variety che ha comunque sottolineato che la salute dell’artista di 64 anni sta migliorando progressivamente. Il recupero è stato confermato anche dal manager Guy Oseary ma per vederla in azione sul palco bisognerà aspettare ancora un po’.

Il tour Celebration doveva iniziare il 15 luglio a Vancouver.

La notizia

Il manager di Madonna ha pubblicato su Instagram, il 24 giugno, il post che riguardava l’allarmante notizia, riferendo che la regina del pop ha trascorso dei giorni in terapia intensiva e sebbene sia ancora sotto cure mediche, è in netta ripresa.

“condivideremo maggiori dettagli non appena li avremo, inclusa la nuova data di inizio per il tour e per gli altri spettacoli programmati”.

Altre fonti hanno dipinto un quadro più grave della situazione, ad esempio Page Six ha riportato che nella notte di sabato Madonna sarebbe stata trovata priva di sensi.

In base al programma originale, il suo prossimo tour dovrebbe toccare 43 città in tutto il mondo e sono previste 11 tappe europee, fino al termine nel 2024. C’era grande attesa per questo nuovo evento ma non è la prima volta che un tour viene interrotto, era infatti già successo nel 2019, quando si era fermata per forti dolori alle articolazioni.

L’ultimo problema di salute grave però è stato quello dell’anno successivo, quando subì un intervento di sostituzione dell’anca, dopo un’infortunio sul palcoscenico.

La stessa Madonna chiarì che da sempre è una maniaca del fitness e probabilmente ora sta pagando le conseguenze di aver sempre sollecitato i suoi muscoli e articolazioni, anche se si è sempre definita una donna forte e che si rialza sempre in piedi. Facciamo anche noi il tifo per lei nonostante questo nuovo contrattempo.