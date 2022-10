Macron: due stretti collaboratori indagati per conflitto di interessi

Lunedì il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto un doppio colpo giudiziario che potrebbe minare la stabilità del suo mandato.

Due dei suoi più stretti collaboratori – il ministro della Giustizia, Éric Dupond-Moretti, e il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Alexis Kohler – dovranno dare spiegazioni davanti a giudici e pubblici ministeri per due diversi casi, pur sotto la stessa accusa: conflitto di interessi. La Corte di giustizia della Repubblica (CJR), incaricata di giudicare i ministri per le infrazioni commesse nell’esercizio delle loro funzioni, ha annunciato l’intenzione di perseguire Dupond-Moretti.

Per i collaboratori di Macron due diversi casi, ma con la stessa accusa

Il ministro era già accusato di aver utilizzato la sua posizione per regolare i conti con magistrati rivali nella sua precedente fase professionale di avvocato. È esposto a una pena detentiva fino a cinque anni e a una multa di 500.000 euro, secondo l’articolo 432-12 del codice penale francese. Il reato di cui è accusata è “l’assunzione illecita di interessi”.

Anche la Procura finanziaria nazionale (PNF, per il suo acronimo francese) ha confermato questo lunedì l’incriminazione di Kohler, braccio destro di Macron fin da prima dell’arrivo all’Eliseo, anche lui per “prendere interessi illegali”. Il presunto conflitto di interessi è sorto perché, in successivi incarichi nel ministero dell’Economia e in società pubbliche, si è occupato di questioni che hanno interessato il colosso crocieristico e dei trasporti marittimi Mediterranean Shipping Company (MSC), fondato e diretto dai cugini di primo grado di sua madre.

MSC era cliente dello Stato francese quando Kohler lavorava al ministero dell’Economia e lui stesso trascorse alcuni mesi con l’azienda. La Procura ha aperto un’indagine nel 2018 a seguito di una denuncia dell’associazione anticorruzione Anticor, che accusava l’imputato, tra l’altro, di non aver dichiarato il rapporto di parentela. Oltre a incriminarlo, il PNF ha dichiarato Kohler un “testimone assistito” – inferiore all’accusa – per spaccio di influenza. L’accusa non significa che Kohler sarà processato o condannato.

Né è soggetto ad alcuna misura di privazione della libertà, secondo una dichiarazione del PNF. Il suo avvocato, citato da Le Monde, assicura che il segretario generale dell’Eliseo nega “con forza di aver commesso un reato”. Primo titolare della giustizia imputato, il ministro Dupond-Moretti è diventato nel luglio 2021 il primo capo della giustizia imputato nell’esercizio del suo mandato. I suoi avvocati hanno annunciato che presenteranno ricorso. A meno che non vincano l’appello, il processo potrebbe svolgersi già alla fine del 2023.

Le capacità oratorie di Dupond-Moretti come avvocato difensore penale, i suoi successi nell’assoluzione di imputati in casi impossibili e la sua presenza sui media lo hanno reso una celebrità. È apparso come attore in film e opere teatrali. Era ammirato. Ma anche, per il suo stile astuto e il suo carattere esplosivo, odiato in magistratura. Il caso nasce dalle denunce di Anticor e dei due principali sindacati dei magistrati. Rimproverano al ministro di aver aperto indagini amministrative, in due casi paralleli, contro diversi giudici e pubblici ministeri dopo essere stati nominati nel 2020.

Il Presidente ha confermato la sua fiducia ai due imputati

Il primo caso lo ha messo di fronte a un giudice inquirente francese di Monaco. Dopo essere stato allontanato dal Principato, il giudice ha convocato in un’intervista un agente di polizia imputato che era un cliente della Dupond-Moretti. Lo ha accusato di comportarsi da “cowboy” e lo denunciò. Il secondo caso è relativo a un’indagine sull’ex presidente Nicolas Sarkozy per il presunto finanziamento libico della sua campagna elettorale del 2007.

Nell’ambito delle indagini, è stato appreso che l’ufficio del procuratore finanziario nazionale aveva esaminato i tabulati telefonici di diversi avvocati, tra cui Dupond-Moretti. Dopo aver raggiunto il ministero, Dupond-Moretti ha ritirato entrambe le denunce. Ma settimane dopo ha aperto l’indagine amministrativa. “C’è una mescolanza di generi che si oppone alle esigenze elementari di neutralità e imparzialità che può avere un’istanza penale o disciplinare”, ha lamentato François Molins, procuratore capo della Corte di cassazione e copresidente del Consiglio nazionale della magistratura 2020.

Dupond-Moretti sostiene che i fascicoli sono frutto di accertamenti avviati prima di accedere alla posizione. Se il caso raggiunge la CJR, il procuratore capo della Corte di cassazione sarà incaricato di portare a termine l’accusa. Molins va in pensione a giugno. E il suo successore deve essere nominato da Macron, su proposta del ministro della Giustizia. Cioè, l’imputato. Un nuovo conflitto di interessi si profila all’orizzonte.

Macron mantiene la fiducia sia in Dupond-Moretti, ratificato ministro dopo le elezioni legislative di giugno nonostante fosse già stato incriminato, sia in Kohler, segretario generale dell’Eliseo da quando Macron è salito al potere nel 2017. Ma il possibile processo del primo e l’imputazione del secondo lo mettono in una posizione compromettente. Durante la campagna che portò alla sua prima vittoria elettorale, cinque anni fa, il presidente disse: “In linea di principio, un ministro deve lasciare il governo se viene messo sotto accusa”. Non ha rispettato.