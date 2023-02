Macchie scure sulla pelle del viso, come disfarsene senza l’aiuto del chirurgo

L’insorgere di macchie scure sulla pelle del viso è un problema che può interessare chiunque. Scopriamo insieme come fare a eliminarle grazie a un efficace rimedio fai da te.

Gli impegni e le responsabilità a cui bisogna far fronte durante la routine quotidiana richiedono tempo ed energia, motivo per il quale, a volte, la stanchezza accumulata non permette di ritagliare del tempo da dedicare a sé stessi. Quante volte, ad esempio, è capitato di non riuscire a prendersi cura della propria pelle per mancanza di tempo?

Una delle parti del nostro corpo maggiormente esposta alle intemperie è il viso. Per questo motivo, è molto importante avere in maniera sistematica delle piccole accortezze che, nel tempo, possono aiutare a prevenire la comparsa di fastidiose impurità. Tra esse, le più fastidiose e difficili da rimuovere sono, senza dubbio, le macchie scure.

Tali segni cutanei possono comparire sulla nostra pelle per diversi motivi e, nel caso in cui ci si dovesse accorgere della loro presenza, è sempre necessario recarsi dal proprio dermatologo per avere a riguardo una diagnosi professionale e dettagliata. Nel caso in cui si trattasse di un problema puramente estetico e non si volesse ricorrere a costosi trattamenti per eliminarli, è possibile affidarsi alle proprietà lenitive di prodotti che, generalmente, ognuno di noi conserva sempre in dispensa. Ecco, a tal proposito, come realizzare una maschera per il viso contro le macchie.

Macchie scure sul viso: ecco perché compaiono

A tutti piacerebbe avere, a prescindere dall’età, una pelle del viso liscia, levigata e liberà da impurità. Con una buona detersione quotidiana è possibile, ma esistono diversi fattori che potrebbero far nascere comunque delle piccole macchie scure sul viso.

Fattori ormonali e/o ereditari; invecchiamento della pelle ed eccessiva esposizione ai raggi solari sono solo alcune delle cause scatenanti della loro comparsa. Come si suol dire, “prevenire è meglio per curare”, per questo non si dovrebbe mai sottovalutare, laddove si possa intervenire, l’importanza della cura della pelle. L’utilizzo di una crema protettiva sia d’estate sia d’inverno, ad esempio, può evitare che il sole rovini la nostra pelle e che, di conseguenza, stimoli l’insorgenza delle macchie.

Come eliminarle

Se le macchie scure avessero oramai già fatto capolino sulla pelle, possiamo realizzare una maschera da applicare sul viso con ingredienti sani e naturali. La prima cosa da fare è tagliare a pezzi una patata senza privarla della buccia, inserirla in un tritatutto e azionare lo strumento. Una volta frullata, con l’aiuto di un colino ed effettuando una leggera pressione, raccogliamone il sugo all’interno di una ciotola.

Successivamente, uniamo tre cucchiai di succo di patata e tre cucchiai di succo di limone; dopo aver mescolato il composto per qualche secondo per far amalgamare i due ingredienti e aver fatto riposare il tutto per cinque minuti, non ci resta che applicare con un pennello la nostra maschera sulle parti del volto interessate dalle macchie. A questo punto, è necessario tenerla in posa per venticinque minuti, dopodiché, sciacquiamo il viso con acqua fredda e applichiamo una crema idratante o protettiva.

Per riuscire a ottenere risultati visibili, l’utilizzo di questo trattamento fai da te deve essere fatto due o tre volte a settimana e sempre durante la sera. La combinazione del limone contenuto nella maschera e l’esposizione alla luce del sole, infatti, può provocare macchie sul viso.