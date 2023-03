Macchie di sporco sulle scarpe in tessuto: solo con questo ingrediente elimini tutto

By

Utilizziamo questo prodotto contro lo sporco sulle scarpe in tessuto, un ingrediente economico che risolverà completamente il problema.

Dite addio alle macchie di sporco sulle scarpe in tessuto con quest’ingrediente che non dovrete neppure acquistare, perché già lo avete in casa.

Macchie di sporco sulle scarpe in tessuto

Sicuramente vi sarà capitato molte volte nella vita di ritrovarvi delle macchie di sporco sulle scarpe in tessuto. Qualsiasi tipo di macchia può sporcare le nostre scarpe, che se sono in tessuto sono maggiormente soggette a macchiarsi.

Macchie date dalla pioggia, di polvere e magari anche residui di cibi e di bevande, che a causa della forza di gravità finiscono sempre sulle nostre scarpe.

Ad alcune persone capita che queste macchie siano così ostinate da spingerle addirittura a gettare le scarpe, anche se sono nuove. Questo perché non hanno trovato il metodo più efficace che fa al caso loro e che permette di eliminare definitivamente quello sporco che è ostinato.

Oggi vi proponiamo un metodo, che impiega un ingrediente chiave, che funziona contro ogni tipo di macchia. Si tratta di una pratica davvero rivoluzionaria, perché non vi farà spendere un solo centesimo e risolverà definitivamente il vostro problema.

Siamo sicuri che, non appena la conoscerete, smetterete di acquistare quel prodotto smacchiante al quale eravate tanto affezionati.

Bicarbonato contro le scarpe macchiate

Oggi impiegheremo un ingrediente incredibilmente economico eppure risolutivo. Stiamo parlando del bicarbonato contro le scarpe macchiate.

Una volta che avrete imparato questo trucco, non butterete più via le vostre scarpe, vecchie o nuove che esse siano. L’ingrediente principale di questa ricetta è appunto il bicarbonato di sodio, al quale dovrete aggiungere due cucchiai di detersivo per piatti liquido.

Se volete amplificare il potere di questa miscela, vi consigliamo di aggiungere anche un cucchiaio di perossido di idrogeno a 10 volumi. Mescolate tutti questi ingredienti insieme, fino a quando non otterrete un impasto molto morbido.

Fatto questo, dovrete creare delle palline delle dimensioni che più preferite, che potete anche conservare. Tutte le volte che le vostre scarpe si macchieranno, non dovrete fare altro che gettare questa palla all’interno di un contenitore colmo d’acqua tiepida, al quale dovrete aggiungere anche le scarpe in questione.

Lasciatele in ammollo per qualche minuto, dopodiché procedete sfregando leggermente con uno spazzolino da denti vecchio. Fatto ciò, risciacquate le vostre scarpe in tessuto con acqua tiepida e potrete procedere con la normale pulizia del capo.

Questo metodo è incredibile ed è ottimo perché impiega soltanto pochi ingredienti, che non costano davvero nulla. Siamo sicuri che, una volta saputo di questo stratagemma, lo userete sempre perché vi permetterà di conservare le vostre scarpe macchiate;

e poi ancora di rispettare l’ambiente e di risparmiare la montagna di soldi che prima investivate per l’acquisto di prodotti chimici dal potere smacchiante.

Prima di usare le palline di bicarbonato contro le scarpe macchiate su tutta la loro superficie, vi raccomandiamo, in ogni caso, di testarle su una piccola porzione di tessuto, per vedere come reagisce.