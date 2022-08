Lukaku salta il derby, distrazione ai flessori per il belga

E’arrivata nel tardo pomeriggio la notizia che i tifosi interisti non avrebbero mai voluto sentire: Romelu Lukaku ha riportato una distrazione ai flessori della coscia sinistra che lo costringerà a saltare il tanto atteso derby in programma sabato alle ore 18:30



Piove sul bagnato per Simone Inzaghi che dopo la disastrosa trasferta di Roma con la Lazio perde il proprio centravanti per le prossime due sfide di campionato.

Le brutte sensazioni avute dall’ambiente nerazzurro nella giornata di ieri sono state confermate dunque dagli esami strumentali che hanno evidenziato un problema importante per il numero 90 nerazzurro che salterà sicuramente Cremonese e Milan e proverà a tornare a disposizione per la super sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

Brutta tegola per “Big Rom” che stava cercando la migliore condizione fisica in vista della stagione e, soprattutto, dell’imminente mondiale in Qatar.

Senza la Lu-La dunque Inzaghi dovrà scegliere il partner d’attacco ideale di Lautaro Martinez con un ballottaggio che rimarrà aperto fino alla fine tra Joaquin Correa e Edin Dzeko (con quest’ultimo nettamente favorito).

Lukaku salta il Milan, pessime notizie per Inzaghi

Il comunicato pubblicato dal club nerazzurro parla di circa 10 giorni di riposo ed a questo punto sembra difficile ipotizzare un rientro del centravanti belga nella super sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

Ad inizio stagione e con il mondiale ormai alle porte sarà interesse dello stesso Lukaku cercare di non forzare i tempi ed aspettare di risolvere definitivamente il problema.

Tanta preoccupazione da parte della tifoseria nerazzurra che, dopo la pesante sconfitta subita contro la Lazio, teme un contraccolpo psicologico importante nel momento chiave della stagione.

Le prossime settimane infatti saranno fondamentali per capire le reali ambizioni di una squadra che sembra indietro nella condizione fisica rispetto alle avversarie.

Inzaghi si affiderà molto probabilmente all’esperienza di Edin Dzeko, il bosniaco ha trascinato i nerazzurri nella scorsa stagione ed è pronto a rimettersi a disposizione della squadra nelle difficili sfide contro Milan e Bayern Monaco.

Una valida alternativa potrebbe essere rappresentata da Joaquin Correa, calciatore da sempre molto stimato da Simone Inzaghi che potrebbe decidere si inserirlo nella sfida di San Siro per sfruttare la velocità e la tecnica del calciatore argentino.

L’infortunio di Lukaku non potrà e non dovrà rappresentare un alibi per una squadra che ha l’obiettivo di arrivare in fondo in tutte le competizioni con una rosa profonda e di qualità.