Traghetto in fiamme a largo delle coste svedesi

In Svezia un traghetto è andato a fuoco in mare aperto. Fortunatamente tutte le persone a bordo sono state portate in salvo dai soccorsi. Non vi sono feriti.

Un traghetto in Svezia ha preso fuoco nella zona del ponte auto. Fortunatamente i 300 passeggeri presenti a bordo sono tutti stati messi in sicurezza, attraverso una vasta operazione di soccorso che ha visto impiegati tre elicotteri e sette navi.

L’incendio del traghetto svedese

A rendere nota la notizia sono state le autorità locali, le quali hanno comunicato che il ponte auto di un traghetto ha preso fuoco mentre il battello si trovava a largo della costa.

Il traghetto ospitava circa 300 persone che però fortunatamente sono tutte state portate in salvo, grazie ad una vastissima operazione di salvataggio, che ha coinvolto ben tre elicotteri e sette navi.

Fortunatamente però l’operazione ha dato i suoi frutti in quanto non solo sono stati salvati tutti i passeggeri, ma non è stato registrato alcun ferito.

La nave era partita da Nynashamn ed era diretta a Visby. L’allarme dell’incendio è scattato intorno alle ore 13, e il traghetto si trovava a largo dell’isola Gotska Sandon. In ogni caso il rogo è stato da subito controllato e domato dal personale di bordo.

L’incendio probabilmente è partito da un camion frigorifero, anche se le cause precise vanno ancora specificate.

Il grande successo dell’operazione di salvataggio

Dunque fortunatamente la vicenda avvenuta in Svezia che ha visto il ponte auto di un traghetto andare a fuoco e che poteva facilmente intercorrere in una tragedia, è andata a buon fine.

Questo sicuramente si deve all’efficienza e alla tempestività dei soccorsi svedesi. I quali hanno evidentemente valutato correttamente tutta la situazione, tra tempi d’azione e possibili pericoli.

Inoltre l’impiego di un gran numero di mezzi di soccorso è stato fondamentale, permettendo così di salvate tutti e 300 i passeggeri in totale sicurezza.

Questo grande successo è dovuto sicuramente alla presenza di risorse umane e materiali, da parte dei soccorsi.

Oltre che ad una corretta interpretazione del rischio e del pericolo da parte anche del personale di bordo, il quale non solo è riuscito a domare correttamente l’incendio, ma anche a controllare i passeggeri, evitando il panico.

Purtroppo questo tipo di incidenti possono capitare. Soprattutto nei casi di questi tipi di trasporti pubblici. Fortunatamente tutto è andato a buon fine e nessuno è stato ferito.