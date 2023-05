L’ingrediente usato dagli hotel per pulire i bagni: resta pulito per oltre 72 ore

In pochi sanno che questo è l’ingrediente per pulire i bagni usato anche in hotel: per 72 ore solo igiene e profumo.

Pulire i bagni non è mai stato così facile grazie a questo ingrediente che si fonde con altri. La sostanza viene realizzata seguendo i consigli degli esperti del pulito, la stessa che viene usata anche in hotel. Un insieme di ingredienti che formano un prodotto pronto da usare ed economico. Non solo per il WC ma per tutto il bagno, superfici comprese.

L’ingrediente per pulire i bagni: il metodo degli hotel

Quando si vuole ottenere un bagno pulito e igienizzato, spesso e volentieri si ricorre ad una serie di prodotti ricchi di conservanti e sostanze chimiche. Per risparmiare dei soldi, attraverso alcuni video tutorial si può ottenere un prodotto ricco di proprietà pulenti: così i professionisti del pulito trattano le superfici e i sanitari dei bagni degli hotel.

Gli ingredienti da usare sono i seguenti:

Bicarbonato di sodio;

Aceto di vino bianco;

Detersivo per pavimenti;

Detersivo per i piatti;

Acqua ossigenata 40 volumi;

Acqua calda.

Creare una sostanza unica per pulire una delle stanze più usate della casa, diventa quindi facile e intuitivo. Bisogna chiarire che questo prodotto sia unico per sanitari e superfici, con un insieme di prodotti naturali che potenziano la forza pulente dei detersivi.

Per quanto riguarda quest’ultimi, meglio scegliere la versione biologica e naturale così da non inquinare l’ambiente e strizzare l’occhio al pianeta Terra.

Procedimento e uso

Come si procede nella creazione di questa sostanza fai da te per la pulizia di tutte le superfici del bagno? È facilissimo:

Prendere una bacinella ampia;

La prima cosa da fare è versare tre cucchiai di bicarbonato di sodio;

Subito dopo si versa una buona quantità di acqua ossigenata 40 volumi.

È il momento di mescolare energicamente questi due prodotti, ottimi per la pulizia e l’igiene di questi ambienti. Aggiungere dell’acqua calda e continuare a mescolare.

Dopo aver ottenuto una sostanza liquida consistente, aggiungere l’aceto di vino bianco – due cucchiai – con un tappino di detersivo per i piatti e uno del detersivo per i pavimenti. Mescolare bene con l’aiuto di uno strumento che non si utilizzerà secondariamente.

Aggiungere un litro di acqua calda e mescolare sino a quando la sostanza non sarà diventata schiumosa, intensa e anche profumata. La stessa si versa all’interno di un flacone munito di spruzzino oppure in uno con il beccuccio forato in superficie.

La quantità ottenuta è pari a due confezioni di prodotto per pulire il bagno e le superfici. Una volta che è pronto, si può usare direttamente dentro il WC, sui sanitari, lungo le superfici e anche le piastrelle. Il consiglio è di lasciarlo in posa per almeno cinque minuti, passare una spugnetta e poi risciacquare bene.