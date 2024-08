Nelle scorse ore, la Procura di Genova aveva dato parere positivo per la revoca degli arresti domiciliari a carico dell’ex presidente della regione Liguria.

Questa mattina, la gip Paola Faggioni ha accolto la richiesta.

Liguria, l’ex presidente Giovanni Toti torna in libertà

L’ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è tornato in libertà dopo oltre 80 giorni agli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari, Paola Faggioni, ha accolto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari presentata dal suo avvocato, Stefano Savi. Toti potrà quindi lasciare la sua villa di Ameglia (La Spezia), dove si trovava dal 7 maggio scorso.

Le dimissioni di Toti e la chiusura delle indagini hanno portato il giudice a ritenere che non ci sia più il pericolo di reiterazione del reato. Ora, Toti potrà riprendere la sua vita da uomo libero e, secondo il suo legale, potrà anche tornare a fare politica. L’ex governatore era stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta sulla corruzione in Liguria. Le accuse specifiche riguardavano presunti episodi di corruzione legati alla sua attività come presidente della Regione Liguria.