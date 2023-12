Gettò la moglie malata di Alzheimer nel fiume, 76enne condannato a 14 anni

Si è concluso questa mattina il processo a carico di Angelo Bernardone, il 76enne di Chieti condannato a 14 anni di carcere per l’omicidio della moglie, Maria Rita Concese, 72 anni, morta il 26 dicembre del 2021, dopo essere stata gettata dal ponte sul fiume Osento.

Si è concluso questa mattina con una condanna a 14 anni di carcere il processo a carico di Angelo Bernardone, 76enne di Casalbordino (Chieti). La Corte d’Assise di Lanciano ha concesso le attenuanti generiche all’uomo accusato di aver ucciso – il 26 dicembre di 2 anni fa – la moglie, Maria Rita Conese, due anni più giovane. Secondo quanto ricostruito, l’anziano gettò la moglie – affetta da una grave demenza vascolare e da Alzheimer – dal guardrail del ponte che sovrasta il fiume Osento. La vittima precipitò nel bosco, e poi nel letto del fiume, dove venne rinvenuto il corpo.

L’esame autoptico accertò che la morte della vittima sopraggiunse per un arresto cardiaco, seguito all’inalazione di acqua. L’imputato è stato interdetto in modo perpetuo dai pubblici uffici ed è stato disposto un risarcimento per i figli.

“Sono pentito, accetto il verdetto della Corte” sono le parole di Bernardone appena ricevuta la sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 24 anni di reclusione, imputandogli le aggravanti che sono state escluse dalla Corte d’Assise. Il legale dell’anziano ne aveva chiesto l’assoluzione per insufficienza di prove.