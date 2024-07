Giovanni Toti, parere positivo della procura sulla revoca degli arresti domiciliari

Ora tocca al giudice per l’udienza preliminare decidere in merito alla revoca degli arresti domiciliari a carico dell’ex presidente della regione Liguria.

La Procura di Genova ha dato parere positivo alla revoca degli arresti domiciliari per l’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Dopo le sue dimissioni, gli inquirenti ritengono che non ci sia più il rischio di reiterazione del reato. Ora, il giudice per l’udienza preliminare Paola Faggioni dovrebbe pronunciarsi sull’eventuale revoca e la decisione potrebbe arrivare a breve, tra giovedì e venerdì.

Per quanto riguarda l’imprenditore Aldo Spinelli, la Procura mantiene il massimo riserbo, ma il parere per un’eventuale richiesta di revoca potrebbe essere negativo a causa delle sue precedenti dichiarazioni e delle parole del Riesame.

Le accuse

Giovanni Toti è stato accusato di abuso d’ufficio e corruzione nell’ambito di un’inchiesta riguardante presunti favori e appalti irregolari durante il suo mandato come presidente della Regione Liguria. Le indagini si concentrano su presunti scambi di favori tra l’ex governatore e alcuni imprenditori locali, che avrebbero beneficiato di appalti pubblici in cambio di vantaggi personali.

Prima di diventare presidente della Liguria, incarico dal quale si è dimesso il 26 luglio scorso, Giovanni Toti è stato europarlamentare dal 2014 al 2015. Inoltre, è stato consigliere politico di Silvio Berlusconi e ha avuto un ruolo significativo all’interno del partito di Forza Italia. Attualmente, il vicepresidente Alessandro Piana della Lega sta sostituendo Giovanni Toti come presidente della Regione Liguria. Le elezioni regionali sono state fissate per il 27 e 28 ottobre 2024.

Ci sono diversi nomi in lizza per la successione, tra cui Ilaria Cavo e Marco Scajola.