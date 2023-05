L’iconico abito bianco di Carrie Fisher in Star Wars è andato all’asta

By

Se avete milioni di dollari da spendere allora la Forza potrà essere con voi: è questa la cifra a cui andrà all’asta il vestito bianco della Principessa Leia, indossato da Carrie Fisher in Star Wars nel 1977.

Tutti gli appassionati di cinema hanno desiderato almeno una volta nella vita di avere un oggetto originale di scena, che sia un abito, un orologio, un oggetto appartenuto a un membro del cast.

A Los Angeles sta per partire un’asta davvero speciale, che metterà appunto in vendita tutti questi cimeli, tra cui l’abito bianco di Carrie Fisher indossato in Star Wars: Una nuova speranza.

All’asta l’abito di Carrie Fisher in Star Wars

Uno degli iconici abiti indossati dalla compianta Carrie Fisher in Star Wars è attualmente all’asta: si tratta di un vestito etereo, indossato nel film del 1977 Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza.

Il costume è quello che l’attrice ha indossato nella scena finale del film, che ora all’asta sarà venduto tra il milione e i due milioni di dollari.

Realizzato in un leggero tessuto svolazzante, il vestito della Principessa Leia è davvero meraviglioso e per i milioni di fan di Star Wars al mondo è davvero un pezzo unico e inimitabile.

A quanto pare, è ancora più speciale perché sembra che sia l’unico costume di Carrie Fisher originale ancora esistente, quindi davvero un cimelio da conservare gelosamente.

Brandon Alinger, Chief Operations Officer di Prop store che ha organizzato quest’asta speciale, ha detto in merito all’abito: “Quest’anno l’asta dal vivo di cimeli di intrattenimento di Los Angeles di Propstore contiene molti tesori mai visti prima di contenuti cinematografici e televisivi, tra cui l’abito da cerimonia della Principessa Leia dalla fine di Star Wars, che una volta si pensava fosse perduto”.

Un evento unico, anche solo per osservare un abito che ha reso la Principessa Leia uno dei personaggi più iconici del cinema mondiale.

Gli altri pezzi che andranno all’asta

Ma non solo i fan di Star Wars potranno provare ad ottenere cimeli e oggetti preziosi provenienti dai set cinematografici, infatti Prop store ha pronti ben 1400 lotti originali, tra costumi di scena e altri pezzi di ogni genere.

La compagnia, specializzata in oggetti da collezione provenienti da Hollywood, ha infatti in serbo tante sorprese.

Tra gli oggetti che verranno proposti all’asta ci sono il Batpod de Il Cavaliere Oscuro, ovvero la motocicletta utilizzata nel secondo film della trilogia di Christopher Nolan da Christian Bale.

Ancora, sarà all’asta anche la maschera di Star-Lord, che la star Chris Pratt ha indossato in Guardiani della Galassia del 2014 e anche un cappotto indossato da Kate Winslet in Titanic.

Ma tra i pezzi davvero unici ci saranno anche la sceneggiatura annotata a mano di Al Pacino da Scarface, lo scudo usato da Achille in Troy con Brad Pitt e il Mjolnir rotto di Thor: Love and Thunder.

Un’asta davvero unica per tutti i cinefili (o almeno per chi ha un patrimonio per poter partecipare) che si terrà dal 28 giugno al 30 giugno, mentre dal 29 maggio al 20 giugno sarà allestita una mostra accessibile a tutti coloro che vorranno ammirare questi oggetti sensazionali.