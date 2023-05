Sorpresa da Poste Italiane, soldi in più dal 23 maggio: riguarda questi clienti

By

Sorpresa da Poste Italiane: soldi in più per questi correntisti. Ecco che cosa ha stabilito l’istituto di risparmio in questione. Scoprite se rientrare anche voi tra i fortunati risparmiatori.

Poste Italiane ha deciso di premiare alcuni correntisti e lo ha fatto in maniera assolutamente inaspettata. Ecco chi si ritroverà con soldi in più sul conto corrente. Scoprite se anche voi siete tra i piccoli risparmiatori destinati a ricevere questa grandiosa sorpresa.

Grande sorpresa da Poste Italiane: soldi in più per questi correntisti

Poste Italiane è un istituto che mette a disposizione dei risparmiatori tanti strumenti per poter investire o conservare il proprio denaro affidandosi alle garanzie dello Stato. Tantissimi sono gli italiani che si rivolgono per l’appunto a Poste Italiane per conservare soldi e risparmi, sperando nella crescita del gruzzolo depositato.

Rispetto alle banche che prevedono il capitale investito non sempre garantito, con Poste Italiane i correntisti possono stare tranquilli: c’è sempre la garanzia dello Stato a tutelare i propri risparmi.

Tra l’altro, ad oggi, questo Istituto è l’unico che continua a mantenere tassi di interesse piuttosto alti sul capitale investito. Certo, come ogni altro istituto di credito e di risparmio, anche le Poste Italiane hanno abbassato di gran lunga i tassi di interesse che risultano però comunque più vantaggiosi rispetto a quelli bancari.

C’è poi da dire che le Poste spesso sorprendono i correntisti con delle sorprese inaspettate. Avete letto l’ultima novità? Dal 23 maggio soldi in più per questi correntisti.

Sorpresa per i clienti: loro i fortunati con il conto corrente destinato a crescere

Poste Italiane sorprende i suoi correntisti. Il regalo che ha deciso di fare ad alcuni clienti è davvero incredibile: a partire dal 23 maggio, soldi in più sul conto corrente di questi pochi fortunati.

Purtroppo questa iniziativa di Poste Italiane non riguarda tutti i correntisti ma solo alcune categorie di risparmiatori. Quali? Lo scopriamo insieme. Controllate se anche voi siete tra i fortunati.

Poste Italiane ha attivato l’Offerta Supersmart che sarà in vigore a partire dal 23 maggio e disponibile per l’appunto solo per chi ha un Libretto Smart. I fortunati correntisti potranno scegliere di attivare l’Offerta Supersmart 180 giorni che garantisce un tasso di interesse pari a 1,50 alla scadenza del termine fissato da contratto.

Gli interessi maturati sono prelevabili, insieme al capitale ovviamente, al termine dei 6 mesi. È senza dubbio un tasso di interesse molto basso se facciamo il paragone con quelli presenti qualche anno fa che sfioravano anche il 4%.

Al momento però è il migliore sul mercato. Nemmeno le banche sono in grado di garantire un tasso del genere, in così breve tempo e soprattutto con capitale garantito.

Abbiamo però accennato poco sopra, che questa offerta non è dedicata purtroppo a tutti i clienti di Poste Italiane ma solo a coloro che hanno un Libretto Smart. Attenzione però: se siete correntisti di Poste Italiane e volete usufruire dell’Offerta Supersmart, vi basta solo aprire un Libretto Smart e godere di questa promozione.

Ricordate che essa ha una scadenza limitata e che presto potrebbe non essere più disponibile. Prima di essa, era attiva l’Offerta Supersmart Premium 300 giorni che è scaduta l’8 maggio con un tasso lordo addirittura del 3% ma solo per chi portava nuova liquidità sul conto.

Nel 2022 invece era attiva l’Offerta Supersmart Premium 270 giorni con un tasso annuo sempre pari al 3% lordo annuo e sempre per chi portava nuova liquidità. Queste offerte sono temporanee. Affrettatevi dunque perché questa grande sorpresa da Poste Italiane potrebbe presto finire.

Cosa significa? Solo che esse sono messe a disposizione da Poste Italiane per favorire i correntisti che anche in tempi di crisi decidono di riporre fiducia in questo istituto di risparmio.

Buoni fruttiferi postali come strumento di risparmio

Tra gli strumenti di risparmio che Poste Italiane mette sempre a disposizione dei suoi clienti, ci sono anche i Buoni Fruttiferi Postali.

Perché dovreste pensare di acquistarne anche solo uno? Principalmente per queste 3 ragioni:

non sono soggetti a costi di rimborso e sottoscrizione;

sono esenti da imposta di successione e hanno tasso al 12,50%;

il capitale investito è garantito e sempre svincolabile.

I Buoni Fruttiferi Postali possono essere cartacei o dematerializzati e li potete acquistare o sul sito online di Poste Italiane o in un ufficio di questo istituto.

Tra i più convenienti vi segnaliamo:

il Buono 3 anni Plus : ha un rendimento fisso pari a 1,50% e vincola il capitale per 3 anni;

: ha un rendimento fisso pari a 1,50% e vincola il capitale per 3 anni; i l Buono Risparmio Sostenibile : ha un rendimento fisso pari a 1,50% e vincola il capitale fino a 7 anni;

: ha un rendimento fisso pari a 1,50% e vincola il capitale fino a 7 anni; il Buono 3×4: ha un rendimento fisso pari a 2,50% e vincola il capitale per 12 anni.

Come potete vedere, conviene ancora affidarsi a Poste Italiane per investire i propri risparmi. Questo istituto trova sempre un modo per fare felici i suoi correntisti.