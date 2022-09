“L’ho tradito con lui e mi hanno cacciata”, Ricchi e Poveri: la rivelazione dopo anni

Il mondo della musica italiana ci ha regalato, negli anni, artisti di grande talento. Ci sono cantanti che hanno fatto la storia, e alcune delle loro canzoni, seppur di un’altra epoca, continuano a essere conosciute, tramandate e cantate di generazione in generazione. Non possiamo non citare, in tale circostanza, i “Ricchi e poveri”.

Brani come Sarà perché ti amo; La prima cosa bella; Che sarà e Mamma Maria sono solo alcuni dei successi che, nel tempo, hanno reso grande la carriera dei “Ricchi e poveri“. Il gruppo è nato inizialmente come un quartetto, composto da due uomini, Franco Gatti e Angelo Sotgiu, e due donne, Angela Brambati e Marina Occhiena.

Insieme, nei primi anni di attività, hanno scalato le vette del successo. Decisivi, per il loro percorso, furono gli incontri con Fabrizio De André e Franco Califano, e la partecipazione, nel 1970, al Festival di Sanremo.

I quattro artisti sono sempre stati molto affiatati, ma a un certo punto, un evento che tutti ricorderete spezzò questo magico idillio: l’abbandono di Marina Occhiena. Cosa è accaduto davvero. Perché la cantante, pochi anni dopo aver raggiunto la popolarità, ha lasciato il gruppo. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Perché Marina Occhiena ha lasciato i “Ricchi e poveri”?

Non è raro, nel mondo dello spettacolo, così come in qualsiasi altro ambiente lavorativo, sentire di gruppi di colleghi che, da un momento all’altro, decidono di non proseguire a lavorare insieme. Ebbene, ciò è accaduto anche ai “Ricchi e poveri” con Marina Occhiena che, nel 1981, lasciò ufficialmente il quartetto. Ma cosa accadde davvero?

Quando Marina uscì dal gruppo, i media e il gossip dell’epoca non parlarono d’altro e, come tutti ricorderete, si ipotizzò che la causa fosse un problema personale nato tra le due donne della band. All’epoca, infatti, Angela Brambati era sentimentalmente legata a Marcello Brocherel e, stando a ciò che all’epoca si diceva, pare che tra la Occhiena e quest’ultimo fosse nato un sentimento.

A distanza di anni, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, è stata la stessa Marina a tornare sull’argomento, affermando che lei e Marcello, in quel periodo, si innamorarono l’uno dell’altra. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, invece, la cantante raccontò dell’esistenza di una semplice “simpatia” tra lei e l’ex compagno della Brambati.

Diversa è la versione di Angela la quale, ogni volta che le è stato chiesto un commento a riguardo, in varie interviste, ha sempre sostenuto la tesi del tradimento, rivelando di aver colto Marina e Marcello, come si suol dire, con le mani nel sacco.

La versione di Pupo

A rivelare un’altra versione, completamente diversa da quella precedentemente illustrata, è stato il cantante Pupo, nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.

Secondo quanto dichiarato in tale occasione dall’artista, infatti, l’allora discografico del gruppo, Freddy Naggiar, offrì a Marina Occhiena una cospicua somma di denaro per lasciare la band, in quanto la voce femminile più rilevante era sempre stata Angela.

La versione più popolare tra l’opinione pubblica, però, rimane a ancora oggi quella inerente al tradimento.