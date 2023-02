“L’ha tradita”, terremoto in casa Grimaldi: proprio lei avrebbe scoperto tutto

La famiglia Grimaldi, come tutti saprete, è la famiglia reale del principato di Monaco. Ecco, a tal proposito, le ultime indiscrezioni inerenti a delle presunte recenti tensioni tra Sua Altezza Serenissima e suo marito, il principe Alberto.

Ciò che accade all’interno delle famiglie reali è sempre fonte di grande curiosità per l’opinione pubblica. Nell’immaginario collettivo, infatti, spesso “nobiltà” è sinonimo di “perfezione”, senza pensare, però, che dietro alla corona si celano persone fatte di sentimenti ed emozioni.

Siamo tutti a conoscenza, ad esempio, del difficile e delicato momento che, alcuni mesi fa, la principessa Charlène di Monaco è stata chiamata ad affrontare. La moglie del principe Alberto, infatti, ha contratto una grave infezione otorinolaringoiatrica mentre si trovava in Sud Africa. Per riuscire a ultimare correttamente il processo di guarigione, Charlène non ha potuto viaggiare in aereo per molti mesi. Quando le sue condizioni di salute le hanno permesso di affrontare il viaggio di ritorno verso casa, la principessa ha potuto finalmente ricongiungersi con la sua famiglia.

Stando a una recente indiscrezione lanciata da un noto tabloid, però, sembra che in questo periodo tra le mura del palazzo le cose non procedano per il meglio. Ciò sarebbe da ricondurre a una situazione riguardante il principe Alberto che Charlène non riuscirebbe a tollerare. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

La rabbia della principessa Charlène

Di recente, la versione tedesca della rivista Closer ha riportato l’esistenza di alcuni presunti problemi di coppia tra il principe Alberto di Monaco e sua moglie, la principessa consorte Charlène Wittstock. Secondo il tabloid, le tensioni sarebbero da ricondurre alla presenza nella vita di Alberto di Nicole Coste.

Quest’ultima è la donna con la quale il principe ebbe una relazione circa vent’anni fa, e da cui nacque Alexandre, il suo primogenito. Tuttavia, ciò che avrebbe fatto infuriare Sua Altezza Serenissima sarebbe stato un post pubblicato alla fine del mese di dicembre su Instagram da Nicole. Nello scatto in questione, la donna si trova a bordo di un jet privato che, presumibilmente, le sarebbe stato prestato proprio dal principe Alberto.

Secondo quanto rivelato da fonti anonime vicine al palazzo reale, sembra che Charlène provi molta gelosia nei confronti della presenza della Coste nella vita di suo marito. Questo, specie dopo una passata intervista rilasciata da Nicole.

La donna, infatti, in tale occasione non utilizzò mezzi termini, e accusò la principessa consorte di essere la colpevole dell’allontanamento tra Alberto e il giovane Alexandre.

I problemi di coppia della famiglia Grimaldi

Malgrado la rabbia e il fastidio scaturito da tale situazione, come pare abbia reagito la principessa Charlène a tutto questo? Sempre stando a quanto riportato dalla versione tedesca di Closer, sembra che Sua Altezza abbia messo da parte la gelosia, e che abbia continuato a occuparsi dei suoi doveri reali. Proprio come in occasione dei festeggiamenti di Santa Devota, tenutisi il 26 e il 27 gennaio scorsi.

La principessa, infatti, ha presieduto i festeggiamenti insieme ai suoi due figli, i principi Jacques e Gabriella. Il principe Alberto, invece, non ha potuto presenziare a causa della sua positività al Covid-19.