Basteranno 2 ingredienti per pulire e far brillare le padelle bruciate esternamente

Bastano due ingredienti per pulire e per fare brillare il fondo delle pentole bruciate esternamente.

Uno dei problemi più rilevanti in cucina è quello della formazione delle macchie di grasso, delle incrostazioni e delle bruciature che si formano sul fondo della padella. Per sbarazzarsi delle macchie e delle bruciature dalle stoviglie e dalle pentole spesso si ricorre all’utilizzo della lavastoviglie, ma non sempre è la soluzione davvero efficace.

Per eliminare le incrostazioni è necessario strofinare ed utilizzare due ingredienti per rimuovere lo sporco accumulato. Ecco quali sono i due ingredienti da utilizzare per pulire e far brillare le padelle bruciate esternamente.

Eliminare grasso e bruciature dalle padelle e pentole: la lavastoviglie è davvero la soluzione migliore?

Per eliminare il deposito di grasso e le bruciature sul fondo delle pentole e dei tegami è bene ricorrere ad un metodo naturale ed economico. L’olio che viene utilizzato per cucinare e preparare i primi ed i secondi piatti, oltre che i sughi ed i contorni, tende ad addensarsi e ad incrostarsi. Spesso per questioni di tempo si mettono tutte le stoviglie e le pentole in lavastoviglie per eliminare tutte le incrostazioni e le bruciature.

In effetti, non si tratta della migliore soluzione in assoluto per eliminare il grasso e le incrostazioni dalle pentole e dalle padelle. La lavastoviglie è un elettrodomestico che consuma energia elettrica e la risorsa idrica. I consumi energetici di questo elettrodomestico sono di oltre 4200 kWh annuali. Con il caro bollette energetiche in atto è bene stare attenti e prestare massima attenzione ai consumi.

Eliminare grasso e bruciature dalle pentole e dalle padelle: è bene mescolare questi due ingredienti

Per eliminare le bruciature dalle pentole e dalle padelle è meglio ricorrere a soluzioni green ed economiche: il bicarbonato di sodio e l’acqua ossigenata. Basta mescolare questi due ingredienti per rimuovere le bruciature: è sempre bene evitare l’utilizzo di agenti che abbiano un potere corrosivo troppo aggressivo. È buon consiglio lavare a mano ed utilizzare acqua calda. Basta mescolare in una ciotola un po’ di bicarbonato di sodio con un po’ di acqua ossigenata.

Basta strofinare il bicarbonato sulle bruciature ed incrostazioni delle pentole per rimuoverle senza danneggiare la superficie delle padelle e delle pentole. Per le macchie più ostinate è bene aggiungere un po’ di acqua ossigenata e un po’ di acqua calda. Dopo aver strofinato con una spazzola o con una spugnetta è possibile lasciare agire la soluzione e procedere a strofinare nuovamente per eliminare le incrostazioni.

Se le incrostazioni persistono, si deve nuovamente rimescolare il bicarbonato di sodio e l’acqua ossigenata e strofinare al fine ultimo di eliminarle completamente. In qualche caso, è possibile aggiungere un po’ di sale grosso per eliminare completamente le bruciature dal fondo della padella e della pentola.