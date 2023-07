Dopo il grande caldo di questi giorni, nella zona di Lecco si è scatenato un temporale fortissimo che ha portato gravi conseguenze: un fulmine ha colpito quattro persone, due di loro sono gravi.

Il maltempo si è abbattuto sul Lecchese oggi 13 luglio 2023, creando non pochi disagi e danni sia a persone che a cose.

Quattro persone sono state colpite da un fulmine a Colico, in via Montecchio nord, due di loro sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Ecco cosa è successo e come stanno ora i due adolescenti colpiti.

Maltempo nel Lecchese, colpiti due ragazzi da un fulmine

Il brutto tempo di ieri e oggi nel Lecchese ha portato con sé tanta paura, a causa della tempesta di fulmini che si è scatenata.

Oggi quattro persone sono state colpite da un fulmine, due delle quali hanno solo 16 anni e sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni.

In base a ciò che è stato ricostruito dalle autorità dalle prime indagini dell’accaduto, i quattro si trovavano a via Montecchio nord e i due ragazzi sono stati colpiti gravemente.

Uno è stato trasportato in ospedale con ustioni di secondo grado al torace, l’altro invece è stato ricoverato a causa di un trauma cranico, dopo che è stato colpito da un ramo staccatosi da un albero che era proprio vicino a loro.

Le altre due persone coinvolte, che si trovavano nello stesso posto insieme a loro, non sono stati ricoverati, visto che le loro condizioni sono sotto controllo.

La zona in cui il fulmine si è abbattuto causando questo gravissimo incidente si trova vicino a una spiaggia del Lago di Como, un’area che si trova al confine con la provincia di Sondrio.

Vista la tempesta, i giovani avrebbero cercato riparto sotto a un albero ma un fulmine ha colpito la pianta causando danni molto pericolosi.

I danni causati dal temporale a Lecco

Tantissimi i danni causati dalla tempesta che si è scatenata nel Lecchese, tra forti raffiche di vento e fulmini a raffica.

Il maltempo ha sradicato alberi con la sua forza di queste ore, causando anche allagamenti, feriti e strade chiuse al traffico.

Un’ondata improvvisa di cattivo tempo, in quest’estate che nei giorni scorsi ci ha colpito con un caldo intenso, e che in queste ore sta causando problemi in tante zone come nell’Oggianese, nella Brianza e nel Calolzioese.

Oltre alle forti piogge, sono state registrate in queste ore anche grandinate, raffiche di vento fortissime, una bufera che ha distrutto passaggi a livello e scoperchiato addirittura alcuni edifici.

Per domani, venerdì 14 luglio, si prevedono schiarite e un leggero miglioramento, anche se al momento è tutto imprevedibile.

Tutto il Nord-Est italiano si è ritrovato tra piogge e tempeste: tra le altre regioni colpite dal maltempo in queste ore, figurano anche il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e l’Emilia Romagna.