Le tarme hanno invaso la tua dispensa? Con questa trappola non faranno più ritorno

Ecco che vi sveliamo come dare vita a un’efficace trappola per le tarme, che siamo sicuri che eliminerà questi insetti dalla vostra dispensa.

Ecco qual è un efficacissimo rimedio contro le tarme, che vi aiuterà a mantenere le vostre dispense sempre più pulite.

Allontanare le tarme dalla propria dispensa

Quante volte vi sarà capitato di trovare le vostre dispense letteralmente invase da tantissime fastidiose tarme! Si tratta di un accadimento piuttosto comune in qualsiasi stagione dell’anno.

Quando capita, spesso le tarme invadono le nostre pietanze e ci costringono a gettarle prima che siano finite o scadute.

Se volete evitare che ciò accada, innanzitutto vi raccomandiamo di chiudere bene le confezione dei cibi che utilizzate. Prima di metterle in dispensa, infatti, assicuratevi di inserirle all’interno di un contenitore ermetico, che impedisca agli insetti di entrare.

Potete utilizzare borse per il sottovuoto o contenitori in vetro o in plastica. Un’altra cosa che vi consigliamo di fare è pulire periodicamente la vostra dispensa, evitando che si accumuli così della farina o qualsiasi altra sostanza che potrebbe attirare le tarme.

Se, nonostante abbiate applicato questi stratagemmi, non riusciate a risolvere il problema, vi consigliamo di realizzare una vera e propria trappola per le tarme.

Ecco che di seguito vi spieghiamo nel dettaglio come realizzarla. State tranquilli, perché tutto ciò che vi servirà è un semplicissimo ingrediente. Potrete così dire finalmente addio a quei prodotti che vi obbligavano a spendere dozzine di euro e che spesso non risolvevano il problema.

Come realizzare una trappola per le tarme

Di seguito vi mostreremo una trappola davvero efficace contro le tarme, che libereranno le vostre dispense dall’invasione di questi insetti.

Tutto quello che dovrete fare è procurarvi un semplice ingrediente, che magari non conoscete: si tratta della terra diatomacea, anche conosciuta con il nome di farina fossile.

Questa sostanza viene utilizzata ampiamente in vari settori, come quello della coltivazione o dell’alimentazione. L’ingrediente in questione, infatti, è ottenuto da alcuni sedimenti fossili delle alghe e viene spesso impiegato per la produzione degli integratori.

Oggi, però, lo utilizzeremo per creare una vera e propria trappola per le tarme. Tutto quello che dovete fare è procurarvelo e aggiungere un cucchiaino di quest’ingrediente alla confezione di cibo che volete conservare.

Sia esso farina, pasta, cacao o qualsiasi altro cibo consistente e farinoso, aggiungete una piccola quantità di quest’ingrediente e agitate bene l’alimento. Questo è, almeno, ciò che consigliano alcuni esperti di repellenti delle tarme.

E infatti, questa farina riuscirebbe ad allontanare completamente e in modo definitivo questi insetti che spesso e volentieri invadono i nostri cibi. Potete provare ad aggiungere quest’ingrediente ai vostri cibi conservati in dispensa e siamo sicuri che risolverete definitivamente il problema.

Prima di farlo, però, vi consigliamo di mettervi in contatto con degli esperti in disinfestazione, che potranno sicuramente offrirvi la soluzione più efficace per il vostro caso. Allo stesso modo, chiedete il parere al vostro medico di base prima di impiegare la farina fossile con i cibi che siete soliti consumare.