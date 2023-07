Napoli, si masturba davanti a una 11enne: bloccato ed arrestato

Un episodio sgradevole è avvenuto a Napoli, nel quartiere di Materdei. Un uomo si è masturbato davanti agli occhi attoniti di una ragazzina di soli 11 anni. E’ stato solo grazie all’intervento di alcuni passanti che l’uomo è stato bloccato.

Dopo che le persone lo hanno visto fare ciò davanti alla ragazzina, hanno deciso di agire, bloccando l’uomo e facendolo, poi, arrestare.

Napoli, arrestato un 41enne

Protagonista di una vicenda sgradevole quanto brutta è stata una ragazzina di soli 11 anni che si è vista tristemente coinvolta in una scena che non avrebbe voluto mai vedere. Davanti a lei, un uomo che si masturba in strada. Spaventata da ciò che ha visto, la ragazzina è scappata via e ha cercato rifugio in un palazzo.

Le urla della piccola, ma anche quelle della sua mamma hanno attirato l’attenzione di molti passanti che si sono accorti che qualcosa stava succedendo. Nel giro di pochi minuti, sono state diverse le persone che si sono radunate per capire proprio cosa stesse accadendo. Sono riuscite a bloccare l’uomo, un 41enne di origini srilankesi, impedendogli di fuggire fino all’arrivo dei Carabinieri.

Sono state le forze dell’ordine, chiamate proprio dalla madre della bambina, a bloccarlo e ad arrestarlo. L’uomo, ora, è accusato di corruzione di minorenni. Come dicevamo, l’episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, nel quartiere Materdei della città di Napoli, nel pieno del centro storico della città in via Santa Maria Catena alle Fontanelle.

Il 41enne è stato sorpreso mentre davanti agli occhi sbarrati, impauriti quanto attoniti della ragazzina, ha iniziato a masturbarsi anche con foga. La piccola, ha iniziato a piangere e si è rifugiata all’interno di un palazzo. Poco lontano c’era sua madre che ha visto la figlia scappare ed ha iniziato ad urlare vedendo ciò che era accaduto.

Compie atti osceni davanti ad una ragazzina

Nel giro di pochissimo tempo, sono state proprio le urla terrorizzate della donna ad attirare l’attenzione dei passanti quanto anche della gente e dei commercianti del luogo, che sono immediatamente accorsi per capre cosa stesse accadendo. La mamma della ragazzina ha subito chiamato i Carabinieri e, in poco tempo, una pattuglia è arrivata sul posto mentre alcuni passanti avevano individuato e bloccato l’uomo.

All’arrivo dei Carabinieri del nucleo radiomobile, lo srilankese è stato arrestato con l’accusa di corruzione di minorenni e portato in carcere a Poggioreale, in attesa della convalida del fermo. Non si esclude che i militari dell’Arma possano acquisire anche le immagini di alcune delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di chiarire quanto avvenuto e dare, al meglio, una dinamica esatta dei fatti.