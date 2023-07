Bonus bollette: spunta la proroga fino a settembre, ma non per tutti

A seguito del perdurare dell’emergenza energetica il governo ha confermato la proroga del bonus bollette fino al mese di settembre, ma non per tutti i cittadini.

L’esecutivo ha deciso di confermare l’agevolazione ancora per qualche mese per sostenere economicamente determinati nuclei familiari disagiati. A causa dei rincari e della fiammata inflattiva i prezzi delle materie energetiche sono cresciuti. Anche il perdurare del conflitto bellico in Ucraina ha contribuito a fare impennare i prezzi del gas e dell’energia elettrica, come pure la ripresa dei consumi all’indomani del periodo post pandemico. Lo scenario macroeconomico e geopolitico non è dei più rosei e il governo ha deciso di scendere in campo per approntare una serie di bonus e di agevolazioni volte a supportare le famiglie meno ricche e con più difficoltà economiche. Pagare la bolletta del gas e dell’energia elettrica è diventato un lusso per pochi, per questo l’esecutivo ha deciso di prorogare fino al mese di settembre il bonus bollette energetiche.

Bonus bollette prorogato fino al mese di settembre: ecco a chi spetta

Fino al mese di settembre è stato prorogato il bonus bollette energia elettrica e gas, che consente di beneficiare di scontistiche. Per presentare l’istanza sugli sconti in bolletta gas ed energia elettrica, i soggetti istanti devono allegare la DSU e l’attestazione Isee in corso di validità. L’Isee deve essere di importo inferiore ai 15mila euro.

Per chi soffre di disagio fisico, non si tiene conto del requisito reddituale. L’esecutivo finanzierà tale misura stanziando un plafond pari a 800 milioni di euro. Grazie a questo intervento da parte dell’esecutivo le famiglie italiane con i requisiti indicati potranno beneficiare della proroga del bonus bollette per altri due mesi.

Bonus bollette: chi sono i beneficiari dell’agevolazione?

A beneficiare della proroga del bonus bollette fino alla fine del mese di settembre sono i nuclei familiari disagiati dal punto di vista economico. È necessario rispettare il requisito reddituale pari a 15.000 euro all’anno. Le famiglie numerose con 4 o più figli possono beneficiare del bonus bollette, ma è necessario che l’Isee non sia superiore ai 30mila euro all’anno.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario presentare all’ente comunale di residenza la Dsu e l’Isee in corso di validità. Il computo dell’Isee non si applica ai soggetti istanti del bonus bollette che hanno un disagio fisico. Possono presentare l’istanza per richiedere l’agevolazione tutti gli utenti affetti da grave patologia o che richiedono l’uso di apparecchiature elettromedicali.

Bolletta energia elettrica stabile, ma alcune voci incrementeranno

Le tariffe dell’energia elettrica resteranno invariate per il prossimo trimestre, secondo l’Arera. Alcune voci della fattura subiranno incrementi, tra cui l’aumento degli oneri di approvvigionamento dell’energia. gli oneri di sistema potranno subire dei cali. Si stima che la spesa complessiva annuale per nucleo familiare sarà di circa 1.100 euro, in crescita di oltre 7 punti percentuali. Per effetto delle decisioni da parte del governo, entro il 10 gennaio 2024 cesserà il mercato tutelato per gli utenti domestici.