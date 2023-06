Il rimedio più antico e potente per sbarazzarsi di insetti e formiche per sempre

Con l’arrivo della bella stagione, insetti e formiche potrebbero tornare ad essere un problema. Vediamo come allontanarle insieme ad altri insetti, con un metodo efficace.

Le formiche e gli insetti possono entrare in casa per diverse ragioni. Per prevenirne l’ingresso potresti adottare alcune misure tra cui il rimedio che ti stiamo per spiegare di seguito.

Perché le formiche e gli insetti arrivano in casa

L’estate sta per tornare ma non sempre è soltanto sinonimo di vacanza e belle giornate in compagnia. Con il ritorno della bella stagione, infatti, le formiche e gli insetti potrebbero tornare ad infestare le nostre abitazioni. Ma perché arrivano nelle nostre case?

Le formiche e gli insetti sono attratti dal cibo. Essi possono individuare anche le più piccole tracce di sostanze alimentari. Se hai cibo scoperto o briciole sparse in casa, gli insetti possono seguire l’odore e cercare di raggiungerlo.

In particolare, le formiche hanno bisogno di acqua per sopravvivere, quindi se ci sono fonti d’acqua disponibili in casa, come rubinetti che gocciolano, condense o piante che vengono innaffiate in modo eccessivo, potrebbero essere attratte e cercare di accedervi.

Gli insetti, poi, possono cercare un luogo sicuro per nidificare e riprodursi. Se trovano fessure o crepe nelle fondamenta, nel pavimento o nelle pareti della tua casa, potrebbero utilizzare questi spazi come rifugio.

Le formiche possono spostarsi in cerca di nuove risorse alimentari o di un nuovo ambiente adatto. Se vicino alla tua casa esistono alberi, arbusti o giardini in cui le formiche hanno stabilito le loro colonie, potrebbero dirigersi verso la tua abitazione in cerca di nuove opportunità.

Per poter arginare il problema esistono diversi metodi. Di seguito, ti insegniamo a realizzare un repellente davvero efficace, con pochi ingredienti.

Il rimedio per allontanarle

Per realizzare il repellente per insetti e formiche ti occorreranno alcuni ingredienti. Il primo è un cucchiaino di bicarbonato. Poi, un cucchiaino di pepe nero in grani. Aggiungi un litro di acqua e frulla il tutto. Successivamente, filtra con l’aiuto di un colino.

A questo punto dovrai diluire il composto con 500 ml di acqua. La soluzione ottenuta dovrà essere trasferita in un contenitore dotato di vaporizzatore. La soluzione, infatti, dovrà essere vaporizzata laddove le formiche sono arrivate e si sono concentrate in massa.

Siamo sicuri che, una volta provato questo metodo, non lo abbandonerai tanto facilmente. Continua a leggere se vuoi scoprire un altro metodo.

Un metodo alternativo prevede sempre l’uso di un cucchiaino di pepe in grani ma, al posto del bicarbonato potrai usare un cucchiaino di cumino. A questi due ingredienti dovrai aggiungere un litro di acqua e lasciare in infusione per un’ora prima di frullare il tutto. Potrai trasferire il composto in un contenitore con vaporizzatore e spruzzare laddove circolano le formiche.