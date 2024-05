Le specie aliene invasive sono una minaccia per la biodiversità: le più pericolose

In molti avranno già sentito parlare delle specie aliene, cioè tutti gli esseri viventi che colonizzano un territorio diverso dalla loro area originaria. L’intervento dell’uomo è la causa principale di questo mutamento che rischia di creare sempre più un danno all’ambiente e alla biodiversità. Ecco le specie aliene più pericolose e invasive.

La biodiversità e tutto l’ambiente sono sempre più danneggiate e, nel vero senso della parole, minacciate da una miriade di specie aliene invasive.

Nel dettaglio questi esseri viventi di specie animale o vegetale possono essere stati trasferiti dall’uomo – in modo casuale o voluto – in una zona completamente diversa da quella a loro naturale. Ogni specie vivente, infatti, dovrebbe vivere in natura nella propria area geografica. Un trasferimento accidentale o forzato dal loro habitat naturale può portare a vere e proprie conseguenze spiacevoli per ambiente e biodiversità.

Per esempio, il cosiddetto coleottero giapponese è giunto di recente in alcune regioni del nostro Paese e sta già creando danni davvero molto ingenti. Questa specie aliena invasiva, infatti, si ciba su oltre 400 specie vegetali e si nutre di fiori, frutti e foglie.

La produzione agricola è seriamente minacciata dalla presenza di questa specie invasiva aliena. Molte aziende vivaistiche hanno già registrato perdite economiche ingenti.

Le principali specie aliene che minacciano ambiente e biodiversità

Un’altra specie aliena che sta minacciando, in particolare, il mare Adriatico è il “famoso” granchio blu. Questi esseri viventi provengono dalle coste americane dell’Oceano Atlantico e si cibano di molluschi. Inoltre, le loro chele riescono a distruggere le reti dei pescatori, creando danni non di poco conto a tutta la filiera ittica.

Si tratta di una delle specie aliene maggiormente pericolose e invasive presenti in tutta l’area del Mediterraneo e, nello specifico, nel mare Adriatico.

La minaccia per l’ambiente

Il problema principale di questo attacco di questi esseri viventi alla biodiversità è, senza dubbio, legato al cambiamento climatico. Molti esseri viventi, infatti, si stanno spostando dalle loro zone d’origine, a causa delle mutazioni del clima.

Stando agli ultimi dati, più di 37 mila specie aliene sono state introdotte per via accidentale o voluta all’interno di ecosistemi diversi in tutto il mondo. Questo aspetto, oltre a essere una minaccia per la biodiversità, rappresenta un grave danno per tutta l’economia.

In tutti i settori, globalmente, si registrano perdite economiche annue di oltre 400 miliardi di euro, proprio a causa della massiccia presenza delle specie aliene invasive.