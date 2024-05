Omicidio Sofia Stefani, il gip: «Giampiero Gualandi voleva ucciderla, ha simulato l’incidente»

Secondo il giudice per le indagini preliminari, Giampiero Gualandi, avrebbe volontariamente ucciso l’ex vigilessa Sofia Stefani, con cui pare avesse una relazione.

Dalle prime indagini sarebbe emerso che la vittima non voleva troncare il rapporto, cosa che invece desiderava fare Gualandi. Il giorno del delitto risultano quindici telefonate dal cellulare della vittima a quello di Gualandi.

Omicidio Sofia Stefani, secondo il gip Gualandi voleva ucciderla

Nessun incidente. Secondo la ricostruzione fatta dal giudice Domenico Truppa, quando Sofia Stefani e Giampiero Gualandi si sono chiusi in stanza al comando della polizia locale di Anzola, l’uomo aveva già in mente l’omicidio. La discussione tra i due, tra cui pare ci fosse una relazione sentimentale da alcuni mesi, sarebbe stata scatenata dalla volontà della vittima di continuare la storia, mentre Gualandi era esasperato e logorato dalla sua presenza nella vita. A confermarlo i messaggi scoperti sul cellulare dell’uomo.

Secondo il gip esiste una spiccata pericolosità sociale e il rischio di reiterazione del reato da parte dell’indagato.

La ricostruzione del delitto

Secondo quanto ricostruito finora, Gualandi aveva pianificato l’azione. Ha ritirato la pistola dall’armeria e recuperato la scatola per la pulizia, predisponendo una linea di difesa. Quando Sofia Stefani è arrivata in ufficio, Gualandi l’ha uccisa e ha raccontato che il colpo era partito per sbaglio. I messaggi tra i due nei giorni precedenti al delitto avrebbero confermato le intenzioni di Gualandi. La mattina in cui l’ex vigilessa è stata uccisa, dal cellulare della vittima sono state effettuate quindici chiamate a Gualandi.

Gualandi avrebbe premuto il grilletto per “chiudere definitivamente i conti con una persona che lo ossessionava da alcuni mesi in maniera incessante”.