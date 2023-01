Lattine, dove si buttano nella raccolta differenziata? Sbagliano praticamente tutti

In molti, sbagliano il cassonetto quando devono gettare le lattine. Ecco dove vanno buttate per la raccolta differenziata.

La tutela dell’ambiente è un argomento che negli ultimi anni sta facendo il giro di tutto il mondo e si sta cercando un modo per evitare che ci siano sprechi inutile di materie prime e sostanze inorganiche.

Per questo motivo, negli ultimi anni, si sta facendo una campagna molto attiva per quanto riguarda la sensibilizzazione dell’ambiente e nella fattispecie dello smaltimento dei rifiuti nel giusto modo.

Lattine: ecco dove devono essere smaltite

Uno dei problemi che più attanaglia il nostro mondo è il consumo di plastica e il danno che questa fa negli oceani mettendo in pericolo non solo l’ambiente stesso ma anche la fauna e la flora marina.

Per questo, in molte città italiane, ma anche in giro per tutto il mondo, ci sono delle associazioni, tra cui tra le più famose c’è Retake, che si occupano di salvaguardare l’ambiente e tutelare le bellezze del posto.

Tra i loro compiti, c’è anche quello di ripulire zone come spiagge o posti post-concerto da tutta la sporcizia e i residui che vengono lasciati dai cittadini non curanti della cura del posto e del prossimo.

Negli scorsi mesi, si è molto discusso di questo fenomeno, a seguito delle lamentele avvenute dopo il Jova Beach Party, il tour di concerti di Jovanotti in quanto chiunque ci partecipasse, lasciava la spiaggia in un modo indecoroso.

Per questo, molti comuni italiani hanno cominciato a fare controlli serrati sulla differenziata dato che è diventata obbligatoria in molte zone e spesso se si viene colti a gettare elementi diversi in un cassonetto errato può scattare una multa.

Queste sanzioni variano a seconda della decisione dei Comuni e sui siti dell’azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nella propria città, c’è scritto dove vanno gettate determinati residui che non sappiamo dove buttare.

Il giusto cassonetto

Per questo motivo, molti di noi, sbagliano nel gettare le lattine, in quanto possono essere viste come materiale inorganico oppure come materiale che può essere riciclato assieme al vetro.

L’errore avviene, in quanto, in molti Comuni, i cassonetti del vetro recano anche la scritta lattina ma ultimamente le cose in alcune città sono cambiate e le lattine vanno gettate nel cassonetto del metallo.

Questo perché, le lattine sono considerati degli imballaggi e quindi per via delle sue proprietà non possono essere legate al vetro e allo suo smaltimento mentre con altri tipi di metalli, può essere smaltito.

Va detto che queste lattine è preferibile buttarle senza tappo, qualora ci fosse e senza residui di liquidi e quindi è sempre meglio separare le parti e dare una sciacquata prima di gettarle via.

Inoltre, alcune lattine possono essere utilizzate, specie quelle decorate, per creare dei portapenne o fare dei lavoretti che possono essere regalati ai nostri amici che avranno qualcosa di personale creato da noi.

Altri invece, utilizzano queste lattine come vasi per far crescere piantine di piccola dimensione per poi travasarle successivamente in un vaso più grande e adatto alla crescita delle piante.