Latina, tenta di incendiare l’auto della moglie e della figlia: arrestato

Siamo in provincia di Latina, precisamente a Priverno, dove ieri pomeriggio un uomo in evidente stato di ubriachezza è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di incendiare la vettura della moglie e la vettura della figlia 24enne. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri con un accendino in mano, aveva già cosparso di benzina le due vetture.

A chiamare i carabinieri è stata proprio la moglie dell’uomo in seguito all’ennesima violenza subita. Da quanto emerso lei e sua figlia di 24 anni da anni subivano maltrattamenti. Su di loro sono state riscontrate diverse lesioni e segni di aggressione sia al volto che al petto e alle braccia, per questo sono state portate in ospedale dal quale sono state dimesse con una prognosi di 15 giorni. L’uomo ora si trova in carcere.

Tenta di dare fuoco alla vettura della moglie e della figlia, 49enne arrestato a Priverno

La prima ricostruzione dei fatti

I militari intervenuti durante l’aggressione hanno raccolto le loro testimonianze e quello che è emerso, è che le due donne erano vittime di violenze fisiche e verbali, vessazioni e molto altro da diversi anni. Le violenze avvenivano anche in presenza della figlia più piccola di soli 7 anni.

Ora l’uomo, su disposizione dei pm di turno, si trova in carcere, e dovrà rispondere delle accuse mosse contro di lui. Dovrà infatti rispondere di maltrattamenti in famiglia, tentato incendio delle vetture e lesioni personali dolose.