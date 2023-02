La storia di Carlo dei Lazzaretti: da avvocato a sacerdote

Carlo dei Lazzaretti è la dimostrazione reale del “mai dire mai”: avvocato di successo, originario della Puglia, dopo la morte della moglie si è avvicinato alla fede religiosa. Un percorso che ha maturato nel corso degli anni, e che lo scorso 10 febbraio lo ha portato alla volta del Messico per prendere i voti in una cerimonia officiata nella cattedrale di Puebla dall’arcivescovo Victor Sanchez Espinosa.

La storia di Carlo dei Lazzaretti

Una vita dedicata alla giustizia, a difendere il prossimo per via della sua professione di avvocato e adesso andrà a servire Dio e la Chiesa, diventando un Don.

Il suo percorso da seminarista

All’età di 61 anni, nel 2014, decise di intraprendere gli studi teologici nel Seminario “Redemptoris Mater” di Puebla, capitale dell’omonimo Stato situato a sud della capitale.

“Sono qui per fare la volontà di Dio in questa terra così bella e incantevole che ha sedotto anche i miei figli, Per me è un sogno da cui non voglio svegliarmi”.

Queste le parole rilasciate dal neo sacerdote, Don Carlo dei Lazzaretti, il quale spiega che il fattore età non è assolutamente un problema e che c’è sempre tempo per fare qualcosa di utile a fin di bene.