La spiaggia più affollata d’Italia sarebbe proprio questa: qui pienone di turisti

È questa la spiaggia più affollata d’Italia. I turisti la amano e sembra proprio che ogni anno non se ne possa star lontani.

Inutile girarci intorno, il Bel Paese è in grado di offrire ogni tipo di vacanza. A tal proposito è stata svolta una stima che ha messo in evidenza quale sia la spiaggia più affollata d’Italia. I turisti qui non mancano mai, non solo per la valenza dei servizi ma anche per la bellezza del territorio. Qual è la spiaggia tra le più affollate in Italia? Scopriamolo subito.

G20 Spiagge: storia dell’iniziativa

La stima presentata dalle maggiori testate nazionali è stata prodotta da G20 Spiagge. L’iniziativa nasce grazie al Comune di San Michele al Tagliamento Bibione – Veneto – nel momento in cui si è pensato di mettere l’accento sulla cooperazione condivisa. Le 20 destinazioni marine italiane hanno così potuto condividere e discutere di tutte le problematiche comuni.

Da questa iniziativa, si aggiunge anche la proiezione di Dermoskopica. Un’ottima notizia considerando che anche i pernottamenti potrebbero aumentare del 12,2% in base ai dati del 2022. 75 milioni dovrebbero essere suddivisi tra le spiagge che fanno parte del G20: le stesse chiedono lo status Città di Mare, così da poter affrontare tutte le difficoltà legate all’over turism in estate.

Tra i 27 comuni più visitati, come da stima e studio, ci sono ben 70 milioni di turisti che hanno un impatto notevole sul turismo italiano in tutto il territorio. L’osservazione da parte dei comuni è di poter trovare una strada valida, al fine di ottenere regole ad hoc e normative. Queste sarebbero importanti per contrastare l’over turism e avere la possibilità di poter offrire servizi di alto livello senza dover scontentare nessuno.

Qual è la spiaggia più affollata d’Italia secondo le stime

Secondo l’analisi elaborata dal G20 Spiagge, Rimini risulta essere la spiaggia italiana più “ricca” e quindi affollata. Più di 1,3 miliardi generati dal turismo interno, la bellissima e divertente cittadina Romagnola è al primo posto superando Bibione e Cavallino Treporti. L’analisi è stata effettuata attraverso il rapporto Sociometrica in relazione ai vari comuni italiani balneari e turistici.

La classifica completa è stata menzionata e descritta durante l’appuntamento annuale organizzato da G20 Spiagge, che si è tenuto ad Arzachena – Sardegna – dal 3 al 5 agosto. Una edizione molto particolare questa del 2023, con obiettivi mirati ad un turismo sostenibile e completo in ogni sua parte.

Si evidenzia che tutti i Comuni di G20 Spiagge sono parte integrante della classifica “100 migliori destinazioni turistiche italiane” stilata insieme ai dati di Sociometrics.

Rimini vince su tutte, mettendo le altre mete un gradino più in basso. Ovviamente i fattori presi in considerazione sono differenti ma è qui che il turismo ha generato un buon rientro.

Da menzionare anche la terza in classifica, Costiera Amalfitana e Palermo seppur fuori dai primi posti.

Ma quali sono le previsioni turistiche per il 2023? Secondo le prime statistiche, ci sarà una buonissima stagione. I dati sono stati rilevati attraverso la collaborazione tra All Tours e Making Science: se negli anni precedenti il turismo era frenato per via della pandemia, per questo 2023 sembra che tutto sia tornato come prima.