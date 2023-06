Matteo Berrettini ha abbandonato in lacrime il campo di Stoccarda, dopo la netta sconfitta con Sonego: tanti i messaggi di sostegno al tennista romano.

Non manca il sostegno a Matteo Berrettini, che sta sicuramente attraversando un periodo complicato. Il suo rientro, che era già slittato, in terra tedesca è andato male. Più che terra, sull’erba, quella di Stoccarda, che lo scorso anno lo aveva visto trionfare. Anche Lorenzo Sonego a fine gara – vinta nettamente – si è rattristito nel vedere il collega e amico farsi prendere dallo sconforto: “Non sono felice, ho battuto il mio migliore amico“. Sui social migliaia di fan hanno condiviso le immagini dell’uscita dal campo di Matteo, esprimendo tutto il loro sostegno e affiatamento: “Ritornerai ad emozionare tutti noi“.

Matteo Berrettini, ritorno in campo amaro: lacrime a fine gara contro Sonego

Una condizione fisica non ottimale, un incontro non alla pari. Matteo Berrettini perde, in maniera piuttosto netta, il derby italiano al primo turno contro l’amico Lorenzo Sonego. Il tennista romano è tornato in campo dopo il lungo stop – sempre per quel maledetto infortunio agli addominali – che lo aveva tenuto fuori dai prestigiosi tornei di Roma e di Parigi. Già il forfait degli Open in casa e del Roland Garros erano stati una bella delusione per Matteo, il quale aveva poi su Instagram informato i fan che avrebbe fatto in tempo a recuperare per Stoccarda.

Purtroppo al primo match Berrettini ha mostrato una condizione ancora non ritrovata, rimanendo in balia di un ottimo invece Lorenzo Sonego.

Una volta terminata la gara, con il punteggio di 6-1, 6-2, al momento di abbandonare il campo con borse e racchette in mano, Berrettini non ha trattenuto le lacrime lasciandosi andare davanti al pubblico e ai fotografi. Una scena che ha intenerito il cuore del mondo dello sport, non solo italiano, che già aveva mostrato grande vicinanza al tennista.

Anche Sonego, intervenuto a fine gara, ha raccontato di non essere certo stato contento di aver battuto l’amico in queste condizioni: “Non sono felice perché ho battuto il mio migliore amico. Ho giocato immaginando che non ci fosse lui dall’altra parte. Ora spero che Matteo si riprenda subito, sin dalla prossima occasione”.

Tanti i messaggi di sostegno a Berrettini

“Tornerai tra i grandi, ad emozionare tutti noi” scrive un utente. E ancora si legge: “Berrettini piange all’uscita dal campo, e io piango con lui“. I social, ma non solo, si sono mostrati molto vicini al momento di sconforto di Matteo Berrettini. Il giovane spesso aveva mostrato grande difficoltà, dal punto di vista fisico, soprattutto dopo aver toccato il cielo con un dito con le grandi prestazioni degli ultimi anni. “Non mollare Mat, ci hai sempre abituato a grandi rientri dai tuoi infortuni e non sarà di certo una sconfitta o un brutto periodo a cancellare quello che hai fatto nella tua carriera!” è un altro messaggio che compare in queste ore su twitter.

vedere così berrettini mi spezza il cuore, sono sicura che tornerai a stupirci come hai sempre fatto

pic.twitter.com/bqhaW1CtNP — val (@vuemme_) June 12, 2023

Ma i guai fisici non hanno mai permesso a Matteo di esprimere il suo grande potenziale. Tanti i tornei saltati, per infortunio, con anche la beffa delle Olimpiadi.

Lo scorso anno inoltre, proprio a Stoccarda Berrettini era tornato alla vittoria in quello che è il suo habitat: l’erba. Sul prato Matteo ha infatti collezionato nelle ultime 21 gare ben 20 vittorie. Ma oggi Lorenzo Sonego è stato un avversario proibitivo per lui. Tutto il mondo del tennis, e i fan, attendono il vero Berrettini, che è abituato a rialzarsi dopo le difficoltà.

Intanto il torneo prosegue con la vittoria al primo turno anche di Lorenzo Musetti, che ha battuto nella giornata di oggi il croato Gojo per 2 set a 0. Per quanto riguarda gli altri match di oggi, passano al secondo turno anche Lehecka e Gasquet, mentre nella serata di oggi si gioca l’ultima sfida di giornata tra Lopez e Watanuki.