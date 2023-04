La regione con il mare più economico d’Italia: chi troviamo primo in classifica

La regione con il mare più economico d’Italia è questa. Sembra occupare il primo posto in classifica. Scopriamo di che regione si tratta proprio qui di seguito.

Le vacanze al mare nel territorio italiano possono essere molto vantaggiose. L’importante è scegliere una meta tra quelle che risultano maggiormente economiche, come quella mostrata qui. Il mare italiano in versione low cost è certamente fattibile. Potrete godervi delle splendide spiagge italiane, col vantaggio di poter usufruire di vacanze al mare assolutamente economiche!

La regione con il mare più economico d’Italia: la convenienza delle vacanze low cost

Nel territorio italiano esistono delle località balneari dove si ha modo di poter organizzare tranquillamente le proprie vacanze per il periodo estivo.

Difatti esistono particolari zone d’Italia con spiagge molto economiche, presenti appunto sul litorale italiano.

Tra l’altro si tratta di luoghi marini che hanno un mare pulito e bellissimo, dove non si spendono cifre eccessive e dove si può godere pure della tranquillità di posti poco affollati.

Un aspetto essenziale per chi desidera passare delle vacanze in completo relax e senza spendere una fortuna.

Inoltre il fatto di spendere poco non equivale automaticamente al fatto di doversi accontentare. In più spesso quei luoghi di mare più convenienti dal punto di vista economico, costituiscono i posti di vacanza meno richiesti e completamente da esplorare.

Ma quale è quella regione che in più rispetto alle altre, spicca per essere tra le più belle e convenienti, per quanto concerne il profilo sia turistico che alberghiero?

La regione con il mare più economico d’Italia: ecco qual è

La regione di cui vi stiamo parlando è senza dubbio la Calabria. Chi non è mai stato qui, soprattutto d’estate deve sapere che questa è davvero una delle tappe italiane da dover fare.

La Calabria è una regione d’Italia caratterizzata da ben 800 chilometri di costa bagnata da due mari differenti.

Una regione unica che permette di godere di un mare cristallino e di sabbie splendenti e finissime.

Per chi ama il mare e vuole usufruire di vacanze in posti della Calabria affacciati sul mare, senza dover pagare degli importi stratosferici, una delle località di questa regione maggiormente economiche è sicuramente Roccella Jonica. In questo caso stiamo parlando di uno dei borghi della Calabria più caratteristici. Infatti si affaccia sulle spettacolari acque della Costa dei Gelsomini. Le origini del nome di tale tratto di costa derivano esattamente dal fatto che una volta lì c’era la coltura intensiva del gelsomino di Calabria. Quest’ultima è una pianta di tipo rampicante che si trova in queste zone della Calabria.

Roccella Jonica: una località balneare

Tra le località che non ci possiamo proprio perdere quindi proprio questa.

Roccella Jonica è una località balneare che propone delle accattivanti spiagge bianche, con un mare estremamente limpido e inalterato.

Qui i turisti hanno a disposizione un’offerta dal punto di vista turistico eccezionale non solo per quanto concerne la qualità, ma anche a livello economico.

Infatti i vacanzieri che desiderano trascorrere le loro vacanze in Calabria hanno modo di poter scegliere tra vari hotel, residence e case vacanza con prezzi contenuti.

In Calabria c’è pure un altro punto decisamente colmo di bellezza e di posti economici dove poter soggiornare.

In questo caso si parla dei tratti di spiaggia di Arcomagno, precisamente a San Nicola Arcella.

Questo è per la precisione un piccolo comune posizionato nella provincia di Cosenza.

Questa spiaggia è caratterizzata prima di tutto da diversi nominativi, infatti è conosciuta pure come la spiaggia di Enea o come Grotta del Saraceno.

Si tratta di una vera e propria oasi paradisiaca che ha rappresentato un punto di riferimento e di attracco dei Saraceni che si dirigevano in territorio italiano.

Qui i vacanzieri trovano una piccola laguna della lunghezza di circa 25 metri, tutelata da un arco roccioso che rende questo posto inimitabile e che lo contraddistingue nettamente dagli altri territori.

Per non parlare del paesaggio affascinante che offre ai sui visitatori nel momento del tramonto.

I turisti possono raggiungere la caletta attraverso il mare, magari con un gommone se si è in vacanza con una famiglia con bambini.

I vacanzieri fanno fatica a raggiungerla, ma una volta giunti lì sono ricompensati pienamente dal mare pulitissimo e dalla bellissima spiaggia caratterizzata dalla presenza di ciottoli.

Qui la foto da fare mentre si è letteralmente incorniciati dalla grotta è una delle cose da eseguire necessariamente, quando si visita questo luogo fantastico della Calabria.

Un’altra tappa imperdibile ed economica della Calabria

Tra le mete più economiche della Calabria rientra pure la Costa degli Dei. Si tratta per la precisione di 55 chilometri di costa tra Nicotera e Pizzo Calabro.

I vacanzieri saranno ammaliati dalla presenza di calette, spiagge candide e mare limpido, oltre alle scogliere e alle baie che affascinano ogni turista che le visita.

Qui i turisti possono anche visitare quella che viene definita come perla della Calabria, ossia Tropea. Una città circondata da spiagge molto lunghe con una sabbia che ha la tonalità del talco.

La Costa degli Dei è una delle mete più economiche di questa regione, per permettere ai vacanzieri di usufruire di vacanze molto vantaggiose e allo stesso tempo indimenticabili.

In queste zone una delle spiagge più belle da vedere è sicuramente quella di Capo Vaticano, il simbolo della Calabria.

Insomma la Calabria è sicuramente un posto da esplorare e da conoscere, per chi ancora non ha avuto modo di farlo. E non solo perché presenta dei posti davvero fantastici e paradisiaci, ma anche perché, appunto dal punto di vista economico non occorre spendere una fortuna.

Questo significa che anche le famiglie numerose possono permettersi di godere di una bella vacanza al mare, senza per forza doversi accontentare di posti poco piacevoli. La Calabria è un vero e proprio paradiso e bisogna assolutamente vederlo e visitarlo.

La regione con il mare più economico d’Italia, quindi, è proprio questa: la Calabria. Ora che lo sapete non potete non organizzare una bella vacanza al mare proprio qui, magari insieme alla vostra famiglia e ai vostri amici. O anche insieme alla vostra metà, dal momento che si parla di posti con tratti davvero romantici.