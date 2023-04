Guerra Ucraina, diffusi documenti top secret della Nato e degli Stati Uniti

Lo scenario di guerra non sembra calmarsi, nemmeno in occasione della Pasqua, anzi. Attacchi sempre più violenti sono presenti in Ucraina ma, ciò che sta circolando come notizia clou, in queste ultime ore, è quella di carte segrete top secret.

Si tratta di documenti di Stati Uniti e Nato sull’Ucraina. Tali documenti sono stati trafugati e diffusi sui social.

Guerra, diffusi documenti segreti

Qualcosa che non doveva accadere, eppure è successo. Si trattava di documenti segreti che nessuno mai, a parte i diretti interessanti, avrebbero mai dovuto conoscere. Ed invece sono diventati di dominio pubblico, tanto da esser trafugati e diffusi tramite social.

Carte top secret sulla questione Ucraina, di Stati Uniti e Nato. Documenti atti a rafforzare l’esercito ucraino, in vista di una possibile offensiva dell’esercito russo. Il New York Times ha rivelato la notizia e, anche, citando fonti dell’amministrazione americana. Da questa fuga di notizie così segrete, il pentagono ha aperto un’inchiesta ed un’indagine su quanto è accaduto.

Le notizie sono state diffuse sia su Telegram che su Twitter, arrivando anche ad esser intercettate da utenti e cittadini russi, visto che questi due social sono molto diffusi nel Paese. I documenti pubblicati sono stati modificati in alcune parti rispetto al loro formato originale, stando a quanto citato dalle fonti.

Sono veri e propri rapporti dettagliati messi in atti dalla Nato e dagli Stati Uniti. Immediatamente intercettate dopo la loro diffusione sui canali social, stando a quanto osservato dagli analisti militari, questi sono stati modificati rispetto a quelli originali, ma solo in parte. Le modifiche riguardano le stime americane del numero dei morti di guerra ucraini (che sono aumentati), mentre quelli russi sono stati messi al ribasso.

Modificati in parte prima di esser diffusi sui social

Ciò farebbe pensare che la fuga di notizie sia stato un tentativo di disinformazione da parte della stessa Mosca ma, nonostante tutto, è un vero e proprio danno per l’intelligence poiché, nei documenti diffusi, ci sono dettagli estremamente importanti per quel che riguarda l’assetto di guerra, come ad esempio le prossime consegne di armi, i piani strategici e lo stato di truppe e battaglioni.

Dall’altro lato, come dicevamo, la situazione in Ucraina non è delle migliori. Nella sola giornata di ieri, l’esercito ucraino ha respinto 40 attacchi delle forze russe che continuano a organizzare la loro offensiva e a sferrare attacchi su Bakhmut, nella regione di Donetsk. 5 missili, 18 raid aerei e 53 razzi sono stati sparati dai russi contro le posizioni e le postazioni di difesa ucraine.

L’aviazione ucraina, però, non si è fatta cogliere di sorpresa ed ha risposto con 6 attacchi alle basi russe, distruggendo 3 droni nemici. “Negli ultimi giorni, le forze russe hanno ripreso slancio nella battaglia per Bakhmut” – scrive il bollettino quotidiano dell’intelligence della Difesa britannica.

Per gli esperti di Londra, la Russia avanza verso il centro della città, riuscendo a conquistare la sponda occidentale del fiume Bakhmutka. Una situazione che non tende a migliorare nella maniera più assoluta anzi, diventa sempre più ingarbugliata dopo, anche, la diffusione di questi documenti segreti.