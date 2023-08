La proprietaria non poteva crederci quando si è resa conto di quel che ha partorito

La vita a volte ci sorprende, proprio come nel caso di questo parto straordinario che ha sbalordito la proprietaria.

Tante volte ci siamo interrogati sul mistero della vita, ma nessuna delle risposte ci ha mai soddisfatti davvero. Avere la capacità e la forza di generare una nuova vita è qualcosa di meraviglioso, indipendentemente dal fatto che essa sia umana o animale. La nascita rappresenta l’inizio di tutto, ed è anche una delle più grandi forme d’amore esistenti sulla terra, perché nonostante i dolori e le sofferenze del parto, ogni mamma ama i suoi cuccioli fin dal loro primo istante di vita. E così sarà per sempre.

Nonostante sia un momento bellissimo, la gravidanza rappresenta un periodo molto delicato all’insegna della gioia, ma anche della paura.

All’interno del grembo materno, infatti, avviene la totale formazione di quello che sarà un nuovo essere vivente. Talvolta, purtroppo, può succedere che il feto non si sviluppi in maniera sana. Anche durante il parto qualcosa può andare storto, ma fortunatamente, ad oggi, si tratta di avvenimenti più unici che rari.

In natura, però, esiste una circostanza che, al contrario, raramente va a buon fine, ed è il parto gemellare della razza equina. I cavalli, infatti, generalmente, riescono a portare avanti la gestazione di un solo puledro per volta.

Può capitare che una cavalla resti incinta di due gemelli, ma ci sono alte probabilità che la gravidanza si interrompa con un aborto spontanea; che durante il parto uno dei due cuccioli non sopravviva e che, una volta nati, i puledri non godano di buona salute. Tuttavia, ciò che è accaduto a Destiny, una bellissima cavalla di un allevamento inglese, ha dell’incredibile.

Un parto straordinario che a sbalordito la proprietaria

Presso il “Gassons farm stud” – allevamento situato nella città inglese di Exeter – una cavalla di nome Destiny la quale all’epoca dei fatti aveva circa 18 anni, nel 2018 intraprese la sua prima gestazione. Nessuno, neanche la sua allevatrice Tania Mackee avrebbe mai immaginato che succedesse una cosa simile.

Destiny, infatti, ha dato alla luce due bellissimi puledri gemelli, entrambi sopravvissuti al parto e in buona salute. Come se non bastasse, diciotto mesi dopo tale evento è seguita una seconda gestazione della cavalla in questione, e anch’essa ha dato come frutto la nascita di due gemelli.

Una storia degna di essere raccontata

La storia di Destiny e dei suoi quattro puledri nati da due parti gemellari è davvero straordinaria e ha stupito la sua proprietaria.

E questo perché, come precedentemente accennato, gli equini riescono difficilmente a portare a termine con successo una gestazione di questo tipo.

L’esperienza vissuta dalla cavalla, infatti, è stata raccontata anche dal celebre quotidiano britannico Daily Mail al quale l’allevatrice di Destiny, Tania Mackee, ha rivelato quanto accaduto.

Ed è proprio qui che si risolve, almeno in parte, il mistero della vita che tanto attanaglia le nostre menti: è l’amore il motore di tutto, unito alla tenacia e alla forza di volontà.

La cavalla deve aver desiderato con tutto il suo cuore che i suoi puledri nascessero sani e forti. E i cuccioli, dal conto loro, hanno dimostrato di avere una grande voglia di vivere la quale, vista la loro ottima salute, li accompagnerà ancora per molti, molti anni.