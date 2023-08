Fratelli d’Italia sostiene la stretta su vitalizi

Fratelli d’Italia mantiene la sua posizione sui vitalizi: tanti i pareri avversi sull’incremento degli assegni.

Il partito di Fratelli d’Italia, capitanato dall’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mantiene la stretta annunciata sui vitalizi, che hanno suscitato, nell’ultimo periodo, non poche polemiche dal centrosinistra. Nell’ordine del giorno, la fazione, infatti, conferma la propria posizione in merito a questa delicata questione che divide i partiti e gli esponenti politici, alcuni a favore, altri contro il ripristino di tali assegni.

Vitalizi, l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia

Nell’Aula della Camera, si discute, ancora una volta, dei vitalizi. Fratelli d’Italia sostiene la propria stretta sugli assegni, presentando un ordine del giorno al bilancio, nel quale è stata effettuata una specifica richiesta.

Nello specifico, il gruppo della premier Giorgia Meloni chiede di non attuare la decisione presa da Collegio di Garanzia del Senato, in relazione all stop al taglio dei vitalizi per gli ex senatori che hanno svolto il loro mandato prima del 2012.

Nel documento, firmato da Giovanni Donzelli e dal capogruppo Tommaso Foti, si esortano l’ufficio della presidenza di Montecitorio e il Collegio dei Questori a mantenere la vigente normativa di calcolo su base contributiva per tutti i deputati ed ex deputati beneficiari.

In sostanza, dunque, FdI ha intenzione di evitare che siano nuovamente introdotti i vitalizi d’oro calcolati servendosi del sistema retributivo.

La norma fu sostenuta fermamente dal Movimento 5 Stelle nel 2018. Un cambiamento molto importante che ha consentito, al Senato, di risparmiare, in totale, all’incirca 40 milioni di euro.

Plauso dal Movimento 5 Stelle

Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 Stelle all Camera, plaude all’ordine del giorno di Fratelli d’Italia.

Il capogruppo del M5S, infatti, ha sottolineato che sono contenti che FdI stia difendendo la delibera Fico sui vitalizi. Alle congratulazioni, però, si affianca una specifica richiesta.

Silvestri, infatti, chiede a Giorgia Meloni di mettersi in contatto con Ignazio La Russa al fine di convocare il Consiglio di Presidenza del Senato per “per correggere la vergogna orchestrata dal Centrodestra al Senato“, come lui stesso ha dichiarato.

Bisogna, dunque, capire come evolverà la situazione e capire se la posizione di Fratelli d’Italia – e quella del centrosinistra – avrà, in definitiva – un riscontro pratico al fine di evitare che i vitalizi d’oro siano nuovamente ripristinati.

Come abbiamo sottolineato in precedenza, tali tagli hanno permesso al Senato di risparmiare milioni di euro all’anno, pertanto un eventuale ripristino potrebbe, in sostanza, incidere notevolmente sulle casse del Senato stesso.