Fotografa un mucchio di erba, ma quando guarda attentamente si spaventa

Scoperta incredibile quella di Carlos Pacheco che fotografa un mucchio di erba che sta andando a fuoco. Ecco cosa si nasconde al suo interno.

L’incredibile storia di Carlos Pacheco

Carlos Pacheco è un uomo d’altri tempi, un settantenne con una grande passione per la fotografia. Fin da ragazzo, coltiva un hobby particolare: scattare foto a oggetti, ma non solo a quelli, che attirano la sua attenzione.

Con la sua fedele macchina fotografica, ha girato il mondo fermandosi anche nei luoghi più sperduti pur di scattare foto ricordo che colleziona in un album che rappresenta per lui un grande tesoro.

Adora per esempio, Carlos Pacheco, fotografare i fuochi d’artificio e persino fiori che spuntano dal prato. Riesce a cogliere nella natura la bellezza e l’opportunità per manifestare la sua professionalità e la sua passione.

Solo qualche tempo fa, l’uomo si è recato nel Nord Dakota dove si è fermato per fotografare un mucchio di erba in fiamme. Proprio mentre scattava la fotografia, si è reso conto che qualcosa di particolare stava per prendere fuoco insieme a quella sterpaglia. Ecco la sua incredibile scoperta.

Fotografa un mucchio di erba e si spaventa: ecco cosa scopre al suo interno

Carlos Pacheco si è recato di recente in Nord Dakota per realizzare alcuni scatti particolari da aggiungere al suo album di foto ricordi. Proprio in questo luogo isolato dell’America, la sua attenzione si è soffermata su un mucchio di erba in fiamme.

L’uomo ha scattato delle foto con la sua compagna fedele, una macchina fotografica che lo accompagna nei suoi viaggi da più di 30 anni, ma quando ha guardato attentamente le immagini si è reso conto che proprio sotto a foglie e sterpaglie si nascondeva qualcosa.

Si è avvicinato con cautela al cespuglio che andava a fuoco, quando le sue orecchie hanno iniziato a sentire dei sibili così leggeri da essere quasi impercettibili. Carlos Pacheco scopre che insieme all’erba stava per bruciare anche un piccolo gattino!

Ecco dunque che si attiva immediatamente per spegnere l’incendio e trarre in salvo il felino. Con l’aiuto di un bastone che trova in un bosco poco distante dal luogo in cui si stava verificando questo incendio, Carlos riesce a salvare il gatto.

Il cucciolo respirava con fatica, sembrava che stesse per morire. L’uomo, senza perdere un solo minuto di tempo, mette il gattino in una scatola e sulla strada del ritorno, poco lontano dal cespuglio in fiamme, sente alcuni miagolii che provengono da dietro un albero: lì si nascondono altri due gattini.

Carlos raccoglie anche loro e li mette in una scatola insieme al fratellino ferito e li porta immediatamente dal veterinario. Il gattino salvato dall’incendio era in pessime condizioni.

Le quattro zampe completamente ustionate, il pelo bruciato. Gli altri gattini erano invece solo malnutriti e intossicati dal monossido di carbonio. Pyro, questo il nome dato al gatto eroe da Carlos, è quello che più preoccupa il dottore: le sue ustioni di terzo grado e i problemi respiratori sono piuttosto seri.

Non ha intenzione però di abbandonare i tre fratellini, Carlos, che con il consenso del veterinario, decide di portarli a casa sua e di continuare a prendersene lui cura. Con l’aiuto del dottore e con i giusti farmaci, i tre gattini, ma soprattutto Pyro, si riprendono tornando in forza e in salute.

Ancora oggi, i cuccioli sono insieme a lui, parte ormai della sua splendida famiglia. Carlos ha raccontato che dopo questo episodio controlla sempre le immagini che scatta per verificare che non ci sia nulla di strano e ha dichiarato che i tre gattini oggi viaggiano insieme a lui.