La Procura della Figc ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus

Giornata campale per la Juventus, almeno dal punto di vista sportivo. Il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, infatti, ha chiesto 9 punti di penalizzazione per i bianconeri nel corso dell’udienza in Corte d’appello della Federcalcio in cui si sta discutendo sulla riapertura del caso plusvalenze.

Oltre alla Vecchia Signora, rischiano anche i suoi ex dirigenti e le altre società che con la Juventus avevano fatto affari, quindi Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara, che dovrebbero incorrere solo in sanzioni, così come già aveva chiesto la procura federale in precedenza. Cambiano, invece, le richieste per Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Maurizio Arrivabene.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO