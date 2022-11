Juventus: si è dimesso tutto il cda, compreso Agnelli

Una notizia dell’ultima ora che ha del clamoroso: tutto il consiglio di amministrazione della Juventus si è dimesso, compreso il presidente Andrea Agnelli. Un vero e proprio terremoto che sconvolge il mondo bianconero in un punto cruciale della stagione, con i club fermi e il Mondiale protagonista. Ora dovremo capire come proseguiranno le cose a Torino, ma con la certezza che sia un evento epocale per la Juventus e per il calcio italiano.

Nel bel mezzo della serata in cui il Portogallo si gioca la storia contro l’Uruguay, l’attenzione degli italiani annoiati davanti al teleschermo è calamitata da una notizia di ben altro tenore. L’intero cda della Juventus si è dimesso in blocco e con loro anche il presidente Andrea Agnelli. Si chiude un periodo straordinario della storia bianconera, in cui sono arrivate tantissime coppe e nove scudetti consecutivi.

È incredibile e soprattutto inaspettato: tutto il consiglio d’amministrazione della Juventus si è dimesso, compreso il presidente Agnelli, lasciano lo storico club bianconero da dimissionari. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, le prime indiscrezioni erano circolate già nel tardo pomeriggio, ma poi sono arrivate le azioni ufficiali. Ma andiamo, con ordine, oggi si è verificato un Consiglio Straordinario alla Continassa. E proprio in quest’occasione hanno deciso di dare le dimissioni il presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood.

La Juventus ha subito chiarito i termini di ciò che è successo con un comunicato stampa: “Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”), riunitosi oggi sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, acquisiti nuovi pareri legali e contabili degli esperti indipendenti incaricati ai fini della valutazione delle criticità evidenziate da Consob ai sensi dell’art. 154-ter TUF sui bilanci della Società al 30 giugno 2021, ha nuovamente esaminato le contestazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, le carenze e criticità rilevate dalla Consob e i rilievi sollevati da Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione di Juventus. Con riferimento alle criticità relative alle c.d. “manovre stipendi” realizzate negli esercizi 2019/2020 e 2020/2021, il Consiglio di Amministrazione ha rilevato che si tratta di profili complessi relativi ad elementi di valutazione suscettibili di differenti interpretazioni circa il trattamento contabile applicabile e ha attentamente considerato i possibili trattamenti alternativi”.

E ancora: “All’esito di tali complessive analisi e valutazioni, sebbene il trattamento contabile adottato rientri tra quelli consentiti dagli applicabili principi contabili, la Società, per un approccio maggiormente prudenziale, ha: – anzitutto ritenuto di rivedere al rialzo la stima di probabilità di avveramento delle condizioni di permanenza in rosa per quei calciatori che nel biennio 2019/20-2020/21 hanno rinunciato a parte dei compensi e con cui sono state successivamente concluse integrazioni salariali o “loyalty bonus” (rispettivamente, a luglio/agosto 2020 per la prima c.d. “manovra stipendi” e a settembre 2021 per la seconda c.d. “manovra stipendi”);

– sulla base delle sopramenzionate possibilità di adozione di legittime metodologie di contabilizzazione alternative, valutato di far decorrere l’accrual pro-rata temporis degli oneri per le integrazioni salariali di luglio/agosto 2020 (per la prima c.d. “manovra stipendi”) e i c.d. “loyalty bonus” di settembre 2021 (per la seconda c.d. “manovra stipendi”) a partire dalla data più remota tra quelle di partenza di una c.d. “constructive obligation” ipotizzate dagli esperti indipendenti (e così, rispettivamente, da giugno 2020 e maggio 2021)”.

Il comunicato arriva poi al suo punto cruciale, dopo aver spiegato una seri di questioni tecniche: “Su proposta del Presidente Andrea Agnelli e onde consentire che la decisione sul rinnovo del Consiglio sia rimessa nel più breve tempo possibile all’Assemblea degli Azionisti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione hanno dichiarato di rinunciare all’incarico. Per le stesse ragioni, ciascuno dei tre amministratori titolari di deleghe (il Presidente Andrea Agnelli, il Vicepresidente Pavel Nedved e l’Amministratore Delegato Maurizio Arrivabene) ha ritenuto opportuno rimettere al Consiglio le deleghe agli stessi conferite. Il Consiglio ha, tuttavia, richiesto a Maurizio Arrivabene di mantenere la carica di Amministratore Delegato”.

L’altra notizia di serata, anche se è una diretta conseguenza, è che Maurizio Scanavino è stato nominato nuovo Direttore Generale della Juventus. Ma ora cerchiamo di capire quali potrebbero essere le ragioni di una decisione tanto radicali e le prospettive per il club bianconero.

I motivi del terremoto in casa della Juventus

Un fulmine a ciel sereno e comunque una notizia storica. È vero, la prima parte di stagione non è partita secondo gli auspici, ma qui le ragioni sembrano essere ben altre rispetto a quelle sportive. È impossibile lasciare fuori dalla questione (ma qui ancora si tratta solo di ipotesi) il coinvolgimento della Juventus nell’indagine Prisma. Si tratta un procedimento aperto dallo Procura di Torino diversi mesi fa e per cui la Vecchia Signora è accusata di falso in bilancio.

La situazione è particolarmente delicata e presenta, in realtà, diversi rischi per la società bianconera. Ricordiamo che tra gli indagati ci sono Agnelli, Nedved, Paratici e Arrivabene, ma anche la stessa Juventus come persona giuridica. Il Gip ha già respinto la richiesta di misure cautelari per alcuni indagati, e ora gli stessi indagati hanno venti giorni per preparare la difesa, per poi essere ascoltati dai Pm. A questo punto gli scenari possibili sono due: o la procura può chiedere l’archiviazione o c’è il rinvio a giudizio al Gup. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma la questione sembra farsi particolarmente spinosa. Ricordiamo anche che l’inchiesta Prisma della Procura di Torino si articola su due filoni che possiamo definire principali: il primo è legato agli stipendi, l’altro per gli stipendi. Un’indagine che va avanti da diciotto mesi e ancora nulla è deciso su come finirà.

L’altro motivo che sarebbe alla base delle dimissioni, secondo le ultime indiscrezioni, è anche legato alle ultime contestazioni della Consob che hanno portato alla revisione del progetto di bilancio. Di conseguenza, l’assemblea degli azionisti è slittata di più settimane. Qualche segnale, dunque, poteva anche esserci, ma quanto sta accadendo è totalmente inaspettato e rappresenta concretamente una pagina di storia.

Durante la diretta Rai della partita dei Mondiali tra Portogallo e Uruguay, Bizzotto e Adani hanno dovuto interrompere la cronaca del match per dare la notizia in diretta. Semplicemente sconvolgente, con quella sensazione di confusione e smarrimento che seguono i traumi importanti.

