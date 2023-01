Mescola limone e fondi di caffè, se li unisci dai vita a qualcosa di inaspettato

Unendo il limone con i fondi di caffè si ha qualcosa di inaspettato a cui non potrai fare più a meno. Ecco cosa.

Nel nostro territorio ci sono tanti prodotti di cui andare fieri e ci sono altri che ci sono stati importanti di cui ne abbiamo fatto un vanto per via del modo in cui vengono coltivati e preparati.

Tra questi ci sono i limoni, che sono diventati una peculiarità dell’Italia e in particolar modo della Costiera Amalfitana. Basta pensare ai colori di questi agrumi per far venire in menti posti da sogno come Sorrento, Positano ad Amalfi.

Limone e fondi di caffè: ecco cosa si ottiene unendoli

Infatti, nel corso degli anni, queste città sono diventate famose in tutto il mondo per via dei limoni coltivati in queste zone e di come alcune specie sono risultate succulente e molto gustose.

In particolar modo, il limone si presta bene ad una ricetta molto particolare che fa gola a tutti quanti, il Sospiro di Sorrento chiamata anche Delizia al Limone, ricetta dolce inventata dal pastry chef Sal De Riso.

Questo dolce è diventato famoso in tutto il mondo proprio per via dell’esaltazione dei sapori del limone del territorio che in questa ricetta riesce ad esprimere tutte le sue caratteristiche unite agli altri ingredienti utilizzati.

Ma la Campania, è famosa non solo per i limoni, ma anche per una bevanda amatissima da tutti quanti e di cui la città di Napoli ha fatto uno dei suoi punti di forza, stiamo parlando del caffè.

Da sempre, si dice che il caffè di Napoli è molto più cremoso e gustoso di tutti gli altri e si è sviluppato un vero e proprio culto del caffè a tal punto che in alcuni bar del posto si può trovare il caffè sospeso.

Si tratta di un caffè già pagato, che qualcuno ha offerto ad un consumatore anonimo che può farne richiesta ed è visto come un gesto di altruismo da parte del popolo napoletano da sempre attento ai turisti.

Come procedere

Ma non tutti sanno che proprio questi due ingredienti, il limone e il caffè, possono essere uniti tra di loro e dare vita ad una bevanda di cui non si potrà mai più fare a meno al mattino.

Prima di tutto bisogna avere con se dei fondi di caffè e prendere tutta la polvere in eccesso e inserirla all’interno di un bicchiere dove andremo a versare del succo di limone e dell’acqua calda.

Mescolando il tutto si andrà, poi, ad aggiungere un cucchiaino di miele che lentamente si andrà ad unire alla bevanda dando un sapore molto particolare che ci renderà svegli e concentrati.

In questo modo, il limone aiuterà a digerire meglio e il caffè ci terrà svegli mentre il miele rafforzerà le nostre difese immunitarie dando un’azione lenitiva alla gola e ad altre parti del nostro corpo.

Assumendo questa bevanda per due settimane, ogni mattina, vedremo come il nostro organismo reagirà diversamente e ci sentiremo più carichi ed energici avendo utilizzato degli ingredienti del tutto naturali.