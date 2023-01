A Cortina d’Ampezzo, Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Coppa del Mondo, registrando la sua quarta vittoria.

La regina italiana della discesa libera, Sofia Goggia, l’ha fatto ancora una volta. La 30enne ha registrato la sua quarta vittoria su cinque gare di Coppa del mondo di sci alpino in discesa, in questa stagione, conducendo una gara coraggiosa e forte a Cortina d’Ampezzo in condizioni di scarsa visibilità. Un traguardo molto importante per la sportiva italiana che conferma di nuovo la bravura e le capacità sportive che la contraddistinguono.

Sofia Goggia, quarta vittoria alla Coppa del mondo

Sofia Goggia, che ha vinto entrambe le discese a Lake Louise, è arrivata seconda nella prima discesa di St. Moritz con le dita rotte, poi è tornata a vincere la seconda gara dopo un intervento notturno, è stata aggressiva nella sua discesa lungo la famosa Olimpia delle Tofane.

Settima in discesa, la campionessa olimpica del 2018 è tornata a casa in 1:33.47, 0,13 secondi più veloce della sua successiva sfidante Ilka Stuhec della Slovenia.

La tedesca Kira Weidle è terza con 1:33.83, mentre l’americana Mikaela Shiffrin – alla ricerca della sua 83a vittoria in Coppa del Mondo per battere il record femminile – è quarta.

Quest’ultima, tornata in gara dopo aver saltato la tappa di St. Anton, ha raggiunto un convincente quarto posto per 50 centesimi in una disciplina che non è la sua specialità di partenza, a poco più di due settimane dai Mondiali di Courchevel/Méribel in Francia (che si terranno dal 6 al 19 febbraio).

Per un momento, è sembrato che la Shiffrin stesse sul punto di spodestare Goggia, dopo aver sciato il settore di apertura con maggiore velocità, anche se – alla fine – ha chiuso mezzo secondo dietro Goggia, forse perché una clip sullo sci destro della 27enne si era allentata.

L’incidente della campionessa in carica

La campionessa olimpica in carica – Corinne Suter – ha subito una brutta caduta nel settore finale, ma è riuscita a rialzarsi e raggiungere il fondo della montagna.

La visibilità è iniziata a migliorare per gli sciatori con numeri di pettorale fino a 20, permettendo partenze più veloci, anche se nessuno è riuscito a spodestare Goggia: il quarto settore, incredibilmente veloce, dell’italiana ha fatto la differenza.

Con la vittoria, il vantaggio di Goggia nella classifica di discesa è ora di 208 punti su Stuhec, con un punteggio di 480. Shiffrin guadagna 50 punti in classifica generale su Petra Vlhova, che venerdì non ha corso.