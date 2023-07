La mamma grida a squarciagola quando nota quel dettaglio sul disegno della figlia

Questa storia parla di una madre e del disegno inquietante di una bambina, sua figlia. Ecco cosa rivela in realtà la creazione della piccola.

Vi sveliamo tutto su questa storia che sta facendo il giro del mondo e che riguarda una bambina molto particolare e sua madre, spaventata da un suo disegno.

Come interpretare i disegni dei bimbi

Disegnare è una delle passioni della maggior parte dei bambini. Sin da piccoli, i genitori mettono loro in mano matite colorate e pennarelli, per permettere loro di sfogare la fantasia.

A volte, però, i disegni che i bambini fanno possono risultare parecchio strani e difficili da interpretare. Per questo, sempre più genitori si mettono in contatto con psicologi esperti in soggetti infantili, che possano interpretare le loro creazioni per capire se il bambino è felice o ha qualche problema.

Attraverso i disegni dei bambini è possibile scoprire a volte se un bambino sta ricevendo un maltrattamento o se ha bisogno di maggiori attenzioni. Molte altre volte, i disegni dei bambini sono sereni e mostrano la felicità del soggetto.

Ancora altre volte, però, un bambino può star vivendo una situazione negativa che non si riflette sul suo modo di disegnare. Ogni circostanza va valutata volta per volta, anche grazie all’aiuto di uno specialista.

Oggi vi parliamo di una storia che sta facendo il giro del mondo e che riguarda proprio il disegno fatto da una bambina e della reazione di sua madre.

Il disegno inquietante di una bambina

La storia che vi stiamo per raccontare riguarda la piccola Lenia e i suoi genitori americani, Carol e Peter. I tre vivevano in una casa in una zona residenziale con la piscina e stavano conducendo una vita molto tranquilla.

La piccola Lenia, 5 anni, disegnava immagini sempre limpide e tranquille, fino a quando un giorno non disegnò qualcosa che sconvolse sua madre.

La piccola, infatti, disegnò un tavolo imbandito di cibo e delle sedie intorno, con seduti in cima sua madre, suo padre, sua nonna, lei stessa e poi la sagoma di una persona completamente nera. Peter e Carol, non appena videro il disegno, non poterono fare a meno di spaventarsi. Carol addirittura urlò, stupita da quell’immagine tanto inquietante che la piccola non era solita disegnare.

I due genitori chiesero consiglio anche alla madre di Carol, la nonna di Lenia, che con molta tranquillità chiese alla piccola di chi si trattasse. Lenia rispose che si trattava di qualcuno che era presente nella sua stanza. Carol non poté fare a meno di spaventarsi ancora di più.

La nonna chiese a Lenia di mostrarle la creatura e così Lenia fece. Le mostrò qualcuno che lei chiamava Tommy e che vedeva nel suo armadio e poi ancora sul letto e infine a tavola. Carol chiese aiuto alla psicologa che rivelò che Lenia avesse semplicemente un amico immaginario, un compagno di giochi che molti bambini hanno e che bisogna semplicemente accettare. Fu allora che la famiglia integrò Tommy come parte della famiglia.