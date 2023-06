Cosa attira di più i topi in casa? La colpa è proprio la sua: immancabile a tavola

I topi in casa da cosa sono attirati veramente? Questo è un ingrediente da tenere nascosto ed è sempre su tutte le tavole.

I topi in casa entrano solo se sanno di trovare un ambiente confortevole e pieno di cibo facile da avere. Questo animale è intelligente e non muove un passo senza prima studiare bene le sue mosse. Dove c’è un pericolo o qualcosa che potrebbe spaventarlo non si farà vedere, mentre per chi lascia cibo sulla tavola o in dispensa allora proverà ad ottenerlo. La parola chiave per non averli in casa è igiene insieme all’ordine. C’è un ingrediente in particolare che amano mangiare ed è sempre su tutte le tavole: scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Il cibo che attira i topi in casa

C’è poco da dire, i topi in casa possono arrivare da un momento all’altro perché sanno di avere a disposizione del cibo facile. Se le confezioni sono aperte, non si puliscono i pavimenti dalle briciole e non si sparecchia prima di andare a dormire si potrebbe avere una piccola visita da parte loro.

Nella maggior parte dei casi sono attratti da questo in particolare:

I topi sono notoriamente attratti dal formaggio . Se lasciato accessibile, potrebbe attirare la loro attenzione;

. Se lasciato accessibile, potrebbe attirare la loro attenzione; I cereali secchi, come il mais o il grano, sono appetitosi per i topi. Assicurarsi di conservare questi alimenti in contenitori sigillati;

Anche il pane fresco può attirare i topi e si deve conservare in modo sicuro;

può attirare i topi e si deve conservare in modo sicuro; Anche se i topi preferiscono cibi ricchi di amido, come cereali e pane, possono essere attratti anche da frutta e verdura lasciate scoperte;

lasciate scoperte; I topi possono essere attratti dai resti di cibo o dagli avanzi non smaltiti correttamente. È importante gettare i rifiuti alimentari in contenitori chiusi;

non smaltiti correttamente. È importante gettare i rifiuti alimentari in contenitori chiusi; Se si nutrono gli uccelli all’aperto, i semi che cadono a terra possono attirare i topi. Cercare di limitare la caduta dei semi o di utilizzare alimentatori per uccelli che riducano il rischio di accesso ai topi.

Il cibo che amano maggiormente è il dolce, ricco di zucchero e morbido ancora meglio se con pezzi di frutta o cioccolato. È un alimento sempre presente nelle tavole e bisogna fare attenzione di eliminare le briciole e chiudere quanto rimasto all’interno di contenitori sigillati.

Rimedi naturali per allontanare i topi

Ci sono alcuni rimedi naturali che potrebbero aiutare a tenere lontani i topi. È sempre meglio non usare dei metodi che potrebbero far loro del male o portare alla morte, rispettando in ogni modo la natura e gli animali con il loro ciclo vitale e operativo.

Alcuni oli essenziali hanno un odore sgradevole per i topi. Si possono applicare o distribuire gocce di olio essenziale di menta, rosmarino, lavanda o peperoncino in punti strategici, come angoli, fessure o zone di passaggio dei topi. Anche l’odore degli agrumi, come arance o limoni, può essere sgradito ai topi. Basterà disporre bucce di agrumi in punti strategici.

Si potrebbe anche adottare il peperoncino in polvere, che contiene una sostanza chiamata capsaicina, che può risultare irritante per i topi. Da spargere sempre in punti strategici. Da non dimenticare la forza delle foglie di alloro, il cui odore è pessimo per i topi.