Elena Santarelli fuori dai palinsesti Rai all’ultimo minuto: la conduttrice “delusissima”

Grande delusione per Elena Santarelli, che appena qualche mese fa veniva data in pole position per un programma in Rai. L’ex modella, invece, sarebbe stata fatta “fuori” all’ultimo minuto dai palinsesti 2023/2024. La romana si sarebbe dovuta occupare, stando alle indiscrezioni, di un programma pomeridiano dedicato ai giovani, ma alla fine il suo posto è stato preso da un’altra collega, Ema Stokholma, dj e speaker radiofonica sulla cresta dell’onda, e indicata anche come una delle papabili prossime co-conduttrici del Festival di Sanremo.

Ci sarebbe rimasta malissimo, l’ex modella e conduttrice tv romana, per la scelta della Rai di non inserirla nei prossimi palinsesti televisivi per la stagione 2023/2024. Le indiscrezioni parlano di un’Elena Santarelli molto delusa, che sperava di fare ritorno su Rai2 con una trasmissione dedicata ai giovani, che sarebbe dovuta andare in onda nella fascia pomeridiana. Posto che invece è andato a una sua collega le cui quotazioni sarebbero in forte ascesa, per la quale si parla sempre più insistentemente di un coinvolgimento al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston nel febbraio del 2024, alla guida di una delle serate del Festival di Sanremo. Un’idea, quella di riportare a Viale Mazzini l’ex Professoressa dell’Eredità, sfumata, secondo il settimanale Oggi, a pochissimi giorni dalla presentazione a Napoli del 7 luglio dei palinsesti Rai.

Elena Santarelli fuori dalla Rai all’ultimo: per lei grande delusione

Niente da fare, almeno per quest’anno, per Elena Santarelli, il cui nome da qualche mese circolava come uno dei papabili e più probabili per la conduzione di un programma dedicato ai giovani da mandare in onda nel pomeriggio di Rai2. I primi a parlarne, nel maggio scorso, i giornalisti di Tvblog, che nel parlare delle possibili sostitute di Serena Bortone, avevano fatto i nomi Roberta Capua, Roberta Morise, Carolina Rey, Rossella Brescia e proprio quello della bionda ex modella di Latina.

Il posto poi, come si sa, è andato a Caterina Balivo, tornata a Viale Mazzini dopo tre anni e che si occuperà di un programma dal titolo La volta buona, in onda a partire dall’11 settembre nella fascia del day time, ovvero quella che va dalle 14 fino indicativamente alle 17 e sostituirà lo spazio lasciato vacante da Oggi è un altro giorno.

La scelta per il programma che Santarelli sperava di condurre, e che secondo il settimana Oggi l’ha delusa profondamente, è andata su Ema Stokholma, dj e speaker radiofonica di origine francese che mai come in questi ultimi mesi è sulla cresta dell’onda e le cui quotazioni sono in forte ascesa. Personaggio tv amatissimo dal pubblico più giovane, è attualmente la conduttrice del programma radio televisivo Radio 2 Happy Family, per il quale è stata confermata assieme ai gemelli di Guidonia anche per la stagione prossima.

Un’ottima opportunità per Stokholma, che risulta essere anche tra le possibili nuove co-conduttrici della prossima edizione del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus e, forse, di una sua carissima amica e collega, ovvero la vulcanica Andrea Delogu, padrona di casa del Tim Summer Hits e a sua volta personaggio molto amato dal mondo social.