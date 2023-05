La fortuna bacia questi 3 segni zodiacali: in arrivo una ventata di buone notizie

La fortuna bacia questi 3 segni zodiacali: ecco che stanno per arrivare delle belle notizie e solo per loro. Di che segni parliamo? Vediamolo qui di seguito.

Dal 22 al 28 Maggio 2023 alcuni segni più di altri saranno baciati dalla fortuna. Leggiamo le prossime righe per capire di quali segni stiamo parlando e cosa potrebbe succedere a chi è nato sotto questo segno.

La fortuna bacia questi 3 segni: primi dettagli

Come accennato poco fa si parla della fortuna che sta per baciare determinati segni. Segni che più di altri potranno gioire in questi specifici giorni.

Sembra proprio che alcuni segni riceveranno delle belle sorprese: parliamo nello specifico del segno del Leone, dell’Ariete e del Sagittario.

Ecco che questi segni potranno riscoprire il loro lato sexy e lo sapranno usare bene. Marte in Leone regalerà tanta energia mentre le toglierà ad altri segni come l’Acquario e il Toro, ma cerchiamo di capirne di più qui di seguito.

La fortuna bacia questi 3 segni: quali segni nello specifico

Ecco che ora che sappiamo di che segni stiamo parlando, cerchiamo di scendere nei dettagli e iniziamo dal primo che considereremo, ovvero il segno del Sagittario.

Questo segno potrà avere le sue piccole rivincite e questo sarà possibile grazie a Marte poiché sembra essere dalla sua parte.

Questo segno infatti non intende fermarsi e intende andare avanti con tutta l’energia di cui è dotato e che lo sta facendo sentire invincibile oltre che sexy.

Il secondo segno che è baciato dalla fortuna? Ariete.

Sempre grazie a Marte questo segno tornerà ad essere e a sentirsi super sexy oltre che dotato anche di grande coraggio e potere di scelta. Si sentirà inoltre forte e inarrestabile.

Che dire del terzo segno che sarà baciato dalla fortuna, ovvero il Leone? Anche qui Marte farà sentire la sua presenza e infatti in questi giorni chi è nato sotto il segno del Leone si sentirà un eroe anche da un punto di vista sessuale. Sono giorni fortunati in cui ci si potrà godere dei vari piaceri della vita.

Altri segni: cosa sappiamo?

E degli altri segni cosa sappiamo? Se volessimo parlare del segno dell’Acquario potremmo dire che non è proprio un buon momento. Ecco che chi è nato sotto questo segno potrebbe avere spesso lo sguardo perso nel vuoto.

Il segno del Capricorno tutto sommato ritroverà il suo buonumore, ma non sembra che questo importi a qualcuno. Venere è a sfavore e il Capricorno avrebbe bisogno di sorridere molto di più.

Il segno della Bilancia invece non riesce a sopportarsi da solo. Anche qui Venere sembra essere a sfavore tanto che in questo momento la condivisione e la socialità non vi interessano minimamente, dal momento che sarete anche molto critici verso gli altri.

E lo Scorpione?

Sicuramente non sta meglio: sempre a causa di Marte che sembra essere a sfavore, questo segno non riesce ad avere un dialogo costruttivo con gli altri. Ecco che stare accanto ad uno Scorpione in questi giorni non è proprio il massimo.

Anche per i Pesci non va molto meglio: le cose in questa settimana non saranno proprio il top, soprattutto nel rapporto amoroso, ma chissà, le cose potrebbero sempre migliorare.

Per il segno del Gemelli potremmo dire che proprio per il fatto che Marte sta tornando a suo favore, qualcosa sta cambiando, tutto sommato. Il Gemelli sta infatti tornando a sentire dentro una certa sicurezza, ma attenzione perché Saturno potrebbe farsi sentire per ricordarti che ancora non hai fatto quello che avevi promesso.

Il segno del Toro è invece abbastanza nervoso e impigliato tra i suoi pensieri e in questo sembra essere abbastanza esperto. Diciamo che in questo momento la pazienza non sarà il tuo punto di forza.

Il segno della Vergine è sicuramente uno di quei segni che riesce spesso e volentieri a risolvere in modo rapido dei problemi per cui non tutti riuscirebbero a trovare una soluzione immediata. Ecco perché le persone ti amano, ma sarebbe utile anche che tale capacità riuscissi a utilizzarla anche per i tuoi bisogni.

Per ultimo abbiamo il segno del Cancro: per quanto questo non sia un periodo nello specifico molto positivo, bisogna anche dire che questo segno riesce comunque a conservare la sua forza, nonostante Marte non sia proprio a suo favore. Il Cancro infatti riesce a trovare sempre la sua felicità.

Insomma come accennato poco fa, sono proprio solo tre i segni che saranno baciati dalla fortuna nei giorni citati nello specifico.

Se siete nati sotto uno di questi segni non potrete far altre che sorridere. Leone, Ariete e Sagittario. Sono proprio loro i tre segni che saranno baciati dalla fortuna.